Сирия: в Дамаске отпраздновали День народного единства

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Дамаск, 4 ноября. В столичном городе Дамаск одноименной провинции Сирийской Арабской Республики прошло празднование Дня народного единства.

По словам временно исполняющего главы Россотрудничества Алексея Фролова, стабилизация ситуации в Сирии позволила многим гражданам России принять участие в праздничных мероприятиях.

«Улучшение общественно-политической ситуации в Сирии позволило собрать российскую диаспору из всех основных сирийских городов в Дамаск на праздничный прием, посвященный Дню народного единства», — отметил Фролов.

Он добавил, что россиянам, приехавшим из Алеппо, Латакии, Хомса и других городов были обеспечены в Дамаске должные условия пребывания.

Накануне сообщалось о росте интереса к бизнесу в Сирии со стороны российских компаний.