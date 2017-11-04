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Сирия: в Дамаске отпраздновали День народного единства
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    Сирия: в Дамаске отпраздновали День народного единства

    21:50  4 Ноября 2017
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    Сирия: в Дамаске отпраздновали День народного единства

    Дамаск, 4 ноября. В столичном городе Дамаск одноименной провинции Сирийской Арабской Республики прошло празднование Дня народного единства.

    По словам временно исполняющего главы Россотрудничества Алексея Фролова, стабилизация ситуации в Сирии позволила многим гражданам России принять участие в праздничных мероприятиях.

    «Улучшение общественно-политической ситуации в Сирии позволило собрать российскую диаспору из всех основных сирийских городов в Дамаск на праздничный прием, посвященный Дню народного единства», — отметил Фролов.

    Он добавил, что россиянам, приехавшим из Алеппо, Латакии, Хомса и других городов были обеспечены в Дамаске должные условия пребывания.

    Накануне сообщалось о росте интереса к бизнесу в Сирии со стороны российских компаний.

    Автор: Сергей Свазовский
    #россия #сирия #дамаск #россияне #день народного единства
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