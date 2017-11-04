Люди на борту разбившегося у Шпицбергена Ми-8 не успели активировать спасжилеты

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Москва, 4 ноября. Сотрудники МЧС РФ при обследовании разбившегося у архипелага Шпицберген вертолета Ми-8 обнаружили неактивированные спасательные жилеты. По словам заместителя гендиректора авиакомпании «Конверс Авиа» Дмитрия Желязкова, это означает, что люди в спешке покидали воздушное судно.

При этом он отметил, что на борту Ми-8 хранилось 25 спасжилетов, однако на месте крушения было найдено лишь 23. Куда делись оставшиеся два — неизвестно.

«Жилеты надуваются при покидании вертолета теми лицами, которые должны их активировать. То есть либо пассажирами, либо членами экипажа. Это может означать, что вертолет люди покидали в спешке», — пояснил Желязков ТАСС.

Напомним, что вертолет «Конверс Авиа», который направлялся из поселка Пирамида в Баренцбург, 26 октября пропал с радаров. Позже его обломки были обнаружены в море возле архипелага Шпицберген. Судьба пассажиров и членов экипажа неизвестна, поскольку никаких тел возле обломков обнаружено не было. В связи с этим спасатели расширили зону поисков.