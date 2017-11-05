Сирия итоги за сутки на 5 ноября 06.00: ВКС РФ наносят удары по ИГ в районе Абу Кемаля, два жителя Дамаска погибло под огнем боевиков

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Сирия, 5 ноября. ВКС РФ бомбят позиции ИГ в районе города Абу Кемаль, два жителя Дамаска погибло в результате обстрела боевиков, в Идлибе ликвидировано четыре боевика «Ан-Нусры». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Тахрир аш-Шам» в Алеппо и Хаме, обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Алеппо, при поддержке ВКС РФ продвигаются к Абу Кемалю, продолжают зачистку Дейр эз-Зора.

«Исламское государство»: несет потери в Хаме, предпринимает попытки атаковать САА в Дейр эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Хаме, атаковала САА в провинции Эль-Кунейтра, ведет бои с САА в Алеппо. потеряла четверых боевиков в Идлибе.

«Джейш аль-Ислам»: укрепляет позиции в Восточной Гуте.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла командира на севере Хомса, ведет обстрел КПП в Эль-Кунейтре, атакует ИГ в Дамаске.

Курды: ввели принудительную мобилизацию в Манбидже.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте в течение дня продолжалось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. Smart News Agency передавало, что артиллерия армии САР ведет обстрел позиций боевиков в районе Айн Тарма. Позже поступила информация, что САА нанесли несколько ударов по зонам дислокации радикальных антиправительственных формирований в районах Джобар и Айн Тарма с использованием ракет «земля-земля». Об этом писал военный Telegram-канал (@NRVR11). Также военный источник в Telegram (@NRVR11) сообщал, что САА открыла огонь по укрепрайонам боевиков недалеко от Думы.

Тем временем боевики продолжили обстрел сирийской столицы. Информационное агентство SANA передавало, что радикальные группировки снова открыли огонь по району Аль-Аббасин. В результате обстрела погибло два мирных жителя Дамаска.

Боевики группировки «Джейш аль-Абабиль», входящей в состав Сирийской свободной армии (ССА), атаковали позиции «Исламского государства»1 в районе Ат-Тадамун, передавало Smart News Agency. По данным информационного агентства, в окрестностях поселения происходили перестрелки между противниками. Боевики ССА нацелены на уничтожение техники ИГ, а также разрушение штабов террористов.

Провинция Алеппо

На юге Алеппо отмечались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальной группировки «Тахрир аш-Шам». Shahba Press писало в своем Twitter (@ShahbaPress), что артиллерия армии САР ведет обстрел зон дислокации исламистов в районе населенного пункта Аль-Хаджиб. Также солдаты правительственных войск открыли артиллерийский огонь по позициям «Джебхат ан-Нусры»1 в окрестностях поселения Мактаба. По данным военного источника в Facebook (@Syrian.RMP), укрепрайоны исламистов также атаковали ВКС РФ. В конце дня один из военных источников писал на своей странице в социальной сети Twitter (@_Mohammed_deep_), что боевики ведут обстрел расположений Сирийской арабской армии (САА) в районе поселения Аль-Азизия.

Демократические силы Сирии (SDF) ввели в Манбидже принудительную мобилизацию всех граждан призывного возраста. Smart News передавало, что около 150 жителей населенного пункта вышло на демонстрацию против решения курдского командования.

Российские военные доставили гуманитарную помощь в поселение Лялят Мохаммад, сообщало агентство ТАСС. Кроме того, российские медики осмотрели более 200 жителей населенного пункта, в том числе 130 детей. Отмечается, что в ближайшее время гуманитарный конвой отправится в несколько соседних населенных пунктов.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ продолжала продвигаться к городу Абу Кемаль, расположенному на сирийско-иракской границе. Один из источников в социальной сети Twitter (@Ios1325) писал, что на трассе, ведущей к стратегическому населенному пункту от станции Т-2, произошло столкновение между правительственными войсками и радикалами ИГИЛ1. При поддержке российской авиации солдаты армии САР отбили атаку исламистов. Ранее ИГ напало на бригаду САА недалеко от Аль-Маядина. В результате столкновения «Исламское государство» потеряло несколько единиц военной техники, а также более 10 боевиков. В конце дня дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ нанесли удары по зонам дислокации террористов «Исламского государства» в окрестностях Абу Кемаля, сообщало Министерство обороны РФ. Главной целью российской авиации являлись склады оружия и боеприпасов исламистов, а также командные пункты ИГИЛ.

В административном центре провинции продолжается освободительная операция, сообщил военный Telegram-канал (@C_Military1). Бригады армии САР осуществляют поиски спящих ячеек «Исламского государства» в зачищенном ранее городе. Кроме того, САА освободила от ИГИЛ остров Хавиджа Кати, находящийся в непосредственной близости от Дейр эз-Зора. Источник в Telegram (@UnitedNetworksFSNN) передавал, что в ходе боев в этом районе более 20 радикальных исламистов сдались в плен сирийской армии.

Провинция Идлиб

Четверо боевиков группировки «Тахрир аш-Шам» были ликвидированы неизвестными в командном пункте радикальной коалиции между населенными пунктами Ариха и Нахлия, передавало Smart News Agency. Информационное агентство отмечало, что одним из нейтрализованных боевиков был командир батальона «Тахрир аш-Шам» Сафъуан Беришу.

На территории региона наблюдается волна систематических ликвидаций главарей различных террористических группировок. Так накануне в поселении Маарат Мисрин был уничтожен эмир радикальной группировки «Исламская партия Туркестана», входящей в состав «Джебхат ан-Нусры», Абдул Кадир.

Провинция Хама

ВКС РФ нанесли ряд ударов по зонам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в районе населенных пунктов Ар-Рахаджан и Умм Миял, передавало Smart News Agency. Ранее в результате боевых вылетов российской авиации было ликвидировано, по меньшей мере, девять боевиков «Исламского государства». Боестолкновения между САА и радикальными исламистами отмечались в районе населенного пункта Аш-Шакузия, передавало HAQ News Agency.

На северо-востоке провинции Хама продолжались ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами «Тахрир аш-Шам». Военные действия разворачивались недалеко от поселений Абу Ляффи, Аш-Шакусия и Умм Амьял. Ранее благодаря эффективной работе ВКС РФ армия САР взяла под контроль несколько стратегически важных населенных пунктов. Боевики «Ан-Нусры» оказывают упорное сопротивление, однако САА при поддержке ВКС РФ успешно отбивает контратаки радикалов. Столкновения между САА и исламстами «Ан-Нусры» фиксировались и в районе Абу Дали. Источник в Telegram (@NRVR11) писал, что с воздуха правительственные войска поддерживают летчики ВКС РФ. Автор публикации отметил, что в результате авианалета российских ВКС боевики несут потери в технике и живой силе.

В северной части региона в это время Сирийская арабская армия (САА) продолжала вести артиллерийский обстрел позиций антиправительственных формирований. Местный источник в Twitter (@ShahbaPress) писал, что в эпицентре противостояния между боевиками и правительственными войсками находится город Аль-Латамина.

Провинция Эль-Кунейтра

Жители населенного пункта Хадер организовали акцию протеста против присутствия в регионе боевиков, поддерживаемых Израилем, и вторжения израильской армии, передавал один из местных источников в Facebook (@dimashq.now). В это же время, по информации RT, командование ВС Израиля заявило о готовности вооруженных сил страны войти на территорию Сирии под предлогом защиты друзов, проживающих в Хадере.

Накануне в городе произошел террористический акт. Смертник подорвал себя на въезде в населенный пункт. В результате инцидента погибло шесть человек и более 20 мирных жителей получили ранения. Также сообщалось, что боевики группировок «Джейш Мухаммад» и «Тахрир аш-Шам» атаковали позиции армии САР недалеко от Хадера. В течение всего дня расположения Сирийской арабской армии (САА) находились под обстрелом радикалов.

Позже поступила информация, что ССА ведет артиллерийский обстрел контрольно-пропускного пункта Джаба – Ум Батна. Об этом писало Smart News Agency. Таким образом, боевики «свободной армии» рассчитывали предотвратить свободное перемещение людей через КПП. Ранее сообщалось, что командование ССА в провинции Эль-Кунейтра выступало против открытия переправы между территориями, подконтрольными Сирийской арабской армии (САА) и зонами дислокации Сирийской свободной армии (ССА).

Ирак

Иракские флаги появились на нескольких зданиях города Аль-Каим, передавало информационное агентство Alwaght. В минувшие сутки город был полностью освобожден от террористов «Исламского государства». Таким образом, под контролем правительственных войск оказался главный транспортный узел между позициями ИГИЛ в Сирии и Ираке. Иракские войска совместно с отрядами «Хашд аш-Шааби» продолжили кампанию по зачистке от ИГИЛ провинции Анбар. Проправительственные силы поддерживают бойцы «Хезболлы». Один из командиров ливанского военизированного формирования написал в своем Twitter (@aali4573), что бригады «Хезболлы» будут участвовать в ликвидации террористов «Исламского государства», как на территории Ирака, так и в сирийском Абу Кемале.

Иракская армия провела спецоперацию против террористов «Исламского государства» в районе между населенным пунктом Ар-Ратба и границей провинции Карбала, передавало Alsumaria News. По данным информационного агентства, в ходе зачистки этих территорий провинции Анбар было уничтожено 15 ячеек ИГИЛ и 10 штабов террористической организации.

При взрыве СВУ, заложенного террористами ИГИЛ на шоссе недалеко от Аль-Каима погиб полковник иракской армии Махер Тауфик, также ранено четверо военнослужащих, сопровождавших его. Об этом писало Alsumaria News.

Офицер МВД Ирака погиб при взрыве бомбы, заложенной террористами «Исламского государства» в его автомобиле. По данным Alsumaria News, инцидент произошел в районе Аль-Зидан к западу от иракской столицы. Позже на юге Багдада прогремел еще один взрыв, передавало Almanar News. Самодельное взрывное устройство было установлено рядом с популярным магазином на окраине иракской столицы. В результате инцидента пять мирных жителей города получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)