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Общество
Цена на «устаревший» iPhone 8 в России упала до рекордных значений
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    Цена на «устаревший» iPhone 8 в России упала до рекордных значений

    21:37  4 Ноября 2017
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    Цена на «устаревший» iPhone 8 в России упала до рекордных значений

    Москва, 4 ноября. Цена на смартфон iPhone 8 от Apple упала до рекордно низкого значения, составив 46 тысяч рублей в розничных торговых точках. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что Apple Store iPhone 8 с 64 гигабайтами встроенной памяти доступен по цене 57 тысяч рублей. Аналогичную модель с 256 гигабайтами памяти можно приобрести за 69 тысяч рублей.

    Большинство экспертов придерживается мнения, что ждать дальнейшего снижения стоимости не следует. Вероятнее всего, нынешняя цена устоится на длительное время, пишет ТАСС.

    Цена на «устаревший» iPhone 8 в России упала до рекордных значений

    Следует отметить, что 3-го ноября в нашей стране официально стартовали продажи iPhone X. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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