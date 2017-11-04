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Сирия новости 4 ноября 22.30: Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по ИГ в Дейр эз-Зоре, в Идлибе ликвидировано четверо боевиков «Ан-Нусры»
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    Сирия новости 4 ноября 22.30: Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по ИГ в Дейр эз-Зоре, в Идлибе ликвидировано четверо боевиков «Ан-Нусры»

    22:30  4 Ноября 2017
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    Сирия новости 4 ноября 22.30: Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по ИГ в Дейр эз-Зоре, в Идлибе ликвидировано четверо боевиков «Ан-Нусры»

    Сирия, 4 ноября. ВКС РФ нанесли удар по объектам ИГ в районе города Абу Кемаль, в Идлибе неизвестные нейтрализовали четверых боевиков «Тахрир аш-Шам», боевики открыли огонь по позициям САА в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: нанесли удар по объектам ИГ в районе Абу Кемаля, поддерживают САА в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, Алеппо и Хаме.  

    «Исламское государство»: смогло перебраться из Аль-Каима в Абу Кемаль.

    «Тахрир аш-Шам»: потеряла четверых боевиков в Идлибе.

    Сирийская свободная армия (ССА): атакует ИГ в Дамаске.

    Курды: заявили, что завтра жители одного из районов Ракки смогут вернуться в свои дома.

    Сирия новости 4 ноября 22.30: Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по ИГ в Дейр эз-Зоре, в Идлибе ликвидировано четверо боевиков «Ан-Нусры»

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 4 ноября 22.30: Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по ИГ в Дейр эз-Зоре, в Идлибе ликвидировано четверо боевиков «Ан-Нусры»

    В населенном пункте Дума отмечаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальной оппозиции. Военный источник в Telegram (@NRVR11) пишет, что солдаты армии САР ведут артиллерийский обстрел зон дислокации антиправительственных формирований.

    Боевики группировки «Джейш аль-Абабиль», входящей в состав Сирийской свободной армии (ССА), атаковали позиции «Исламского государства»1  в районе Ат-Тадамун, передает Smart News Agency. По данным информационного агентства, сейчас в окрестностях поселения происходят перестрелки между противниками. Боевики ССА нацелены на уничтожение техники ИГ, а также разрушение штабов террористов.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 4 ноября 22.30: Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по ИГ в Дейр эз-Зоре, в Идлибе ликвидировано четверо боевиков «Ан-Нусры»

    На юге провинции Алеппо продолжается противостояние между сирийской армией и радикальной оппозицией. Один из военных источников пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@_Mohammed_deep_), что боевики ведут обстрел расположений Сирийской арабской армии (САА) в районе поселения Аль-Азизия.

    Ранее сообщалось о столкновениях между САА и радикалами «Тахрир аш-Шам» в этой же части региона. Местные источники писали, что солдаты армии САР вели обстрел зон дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в окрестностях населенных пунктов Аль-Хаджиб и Мактаба.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 4 ноября 22.30: Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по ИГ в Дейр эз-Зоре, в Идлибе ликвидировано четверо боевиков «Ан-Нусры»

    Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ нанесли удары по зонам дислокации террористов «Исламского государства» в окрестностях Абу Кемаля, сообщает Министерство обороны РФ. Главной целью российской авиации являлись склады оружия и боеприпасов исламистов, а также командные пункты ИГИЛ1.

    Информационное агентство Smart News пишет, что нескольким десяткам террористов ИГ удалось покинуть Аль-Каим до его полной зачистки и, перебравшись через сирийско-иракскую границу, приехать в Абу Кемаль.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 4 ноября 22.30: Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по ИГ в Дейр эз-Зоре, в Идлибе ликвидировано четверо боевиков «Ан-Нусры»

    Четверо боевиков группировки «Тахрир аш-Шам» были ликвидированы неизвестными в командном пункте радикальной коалиции между населенными пунктами Ариха и Нахлия, передает Smart News Agency. Информационное агентство отмечает, что одним из нейтрализованных боевиков был командир батальона «Тахрир аш-Шам» Сафъуан Беришу.

    На территории региона наблюдается волна систематических ликвидаций главарей различных террористических группировок. Так накануне в поселении Маарат Мисрин был уничтожен эмир радикальной группировки «Исламская партия Туркестана», входящей в состав «Джебхат ан-Нусры», Абдул Кадир.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 4 ноября 22.30: Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по ИГ в Дейр эз-Зоре, в Идлибе ликвидировано четверо боевиков «Ан-Нусры»

    Командование Демократических сил Сирии (SDF) заявило, что район Аль-Машлаб зачищенного ранее города Ракка готов для заселения. По данным местного источника в социальной сети Twitter (@Mohamadothman1o), жители смогут начать возвращаться в свои дома, начиная с завтрашнего дня. Напомним, в ходе военной операции курдского ополчения при поддержке ВВС международной коалиции, управляемой США, около 80 процентов Ракки превратилось в руины.

    Один из источников в социальной сети Twitter (@Daesh_News) сообщает, что в лагере для беженцев Айн Исса, расположенном к северу от города Ракка открылась школа.

    Провинция Хама

    Сирия новости 4 ноября 22.30: Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по ИГ в Дейр эз-Зоре, в Идлибе ликвидировано четверо боевиков «Ан-Нусры»

    В районе населенного пункта Аш-Шакузия на востоке провинции Хама продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Об этом пишет HAQ News Agency. Ранее сообщалось, что в эпицентре конфликта между «Тахрир аш-Шам» и правительственными войсками, действующими в регионе при поддержке ВКС РФ, находится город Ар-Рахаджан.

    На севере Хамы артиллерия армии САР продолжает обстреливать укрепрайоны антиправительственных формирований в окрестностях Аль-Латамины. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в Twitter (@omawinewsagency).

    Ирак

    Сирия новости 4 ноября 22.30: Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по ИГ в Дейр эз-Зоре, в Идлибе ликвидировано четверо боевиков «Ан-Нусры»

    На юге Багдада прогремел взрыв, передает Almanar News. По данным информационного агентства, самодельное взрывное устройство было установлено рядом с популярным магазином на окраине иракской столицы. В результате инцидента пять мирных жителей города получили ранения.

    Ранее сообщалось, что за последние несколько дней в Багдаде прогремело более трех взрывов. Каждое происшествие привело к гибелям и ранениям мирных жителей. Кроме того, радикальные боевики несколько раз открывали огонь по районам города, что также сопровождалось потерями среди гражданского населения.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #исламское государство #ирак #саа #багдад #дейр эз-зор #ракка #идлиб
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