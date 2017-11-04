Полицейские Флориды застрелили водителя, совершившего наезд на их коллегу

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Таллахасси (США), 4 ноября. Водитель едва не сбил сотрудника полиции во Флориде и открыл огонь по его коллегам.

53-летний Роберт Пауэлл, находясь за рулем автомобиля, совершил наезд на стража правопорядка, в результате чего тот получил несерьезные ранения. Другие блюстители закона устроили погоню за правонарушителем. Когда они в конечном итоге настигли Пауэлла, тот начал стрелять по полицейским, и был убит ответным огнем. Мотивы преступника пока неизвестны, сообщает Associated Press.

Напомним, что во вторник в центре Нью-Йорке произошел теракт, когда эмигрант из Узбекистана начал сбивать людей на своем пикапе. В результате трагедии погибли восемь человек, 15 получили ранения. Сам террорист был ранен полицией и задержан.