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У российских компаний растет интерес к Сирии — посольство РФ в Дамаске
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    У российских компаний растет интерес к Сирии — посольство РФ в Дамаске

    21:18  4 Ноября 2017
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    У российских компаний растет интерес к Сирии — посольство РФ в Дамаске

    Дамаск, 4 ноября. Интерес российских компаний к сотрудничеству с Сирийской Арабской Республикой растет. Об этом сообщил советник посольства России в Сирии Эльбрус Кутрашев.

    Он отметил, что отечественные бизнесмены активно ищут возможности для сотрудничества с сирийскими партнерами. Кутрашев добавил, что говорить о массовом характере такого партнерства на данном этапе не приходится, поскольку Сирия только выходит на путь стабилизации.

    Однако многие российские компании работали в САР даже в самые трудные времена. И сейчас продолжают работать. Интерес к Сирии в российском бизнесе растет, цитирует советника ТАСС.

    Ранее сообщалось о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулированию в Сирии.

    Автор: Сергей Свазовский
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