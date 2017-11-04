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Дамаск, 4 ноября. Интерес российских компаний к сотрудничеству с Сирийской Арабской Республикой растет. Об этом сообщил советник посольства России в Сирии Эльбрус Кутрашев.

Он отметил, что отечественные бизнесмены активно ищут возможности для сотрудничества с сирийскими партнерами. Кутрашев добавил, что говорить о массовом характере такого партнерства на данном этапе не приходится, поскольку Сирия только выходит на путь стабилизации.

Однако многие российские компании работали в САР даже в самые трудные времена. И сейчас продолжают работать. Интерес к Сирии в российском бизнесе растет, цитирует советника ТАСС.

Ранее сообщалось о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулированию в Сирии.