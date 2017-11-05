Сирия новости 5 ноября 07.00: Израиль может сорвать перемирие в Эль-Кунейтре; ИГ создает заградотряды в Дейр эз-Зоре

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Сирия, 5 октября. Израиль может сорвать перемирие в Эль-Кунейтре; ИГ1 создает заградотряды в Дейр эз-Зоре; ВС Турции могут обострить ситуацию в районе Африна. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: были обстреляны «Хайят Тахрир аш-Шам» на северо-востоке Хамы.

«Исламское государство»: организовало командный пункт в районе населенного пункта Аль-Бусейра провинции Дейр эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: использует беспилотники для наблюдения за позициями САА на северо-востоке Хамы.

Провинция Дамаск

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@QalaatAlMudiq) один из источников, САА обстреляла позиции боевиков в районах Дамаска Джобар и Айн Тарма.

Провинция Дейр эз-Зор

Десятки мирных жителей погибли от взрыва «шахид-мобиля» в крупнейшем центре скопления беженцев, расположенном в окрестностях города Дейр эз-Зор, сообщает информационное агентство SANA.

САА совместно с Хезболлой при поддержке ВКС РФ продолжает продвижение к Абу-Кемалю, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@QalaatAlMudiq) один из источников.

По сообщениям из разных источников, нефтегазовые месторождения Сархит, Шудайха, Йонс, Гальбан и Шайтат, расположенные на левом берегу Ефрата близ Абу-Кемаля, были захвачены бойцами «Демократических сил Сирии» (SDF).

Как сообщает источник в Telegram (@ Ebaa_Agency), для повышения боевого духа боевиков, действующих в провинции, лидеры «Исламского государства»1 проводят в радиоэфире чтение религиозных текстов. Кроме этого, чтобы не допустить бегства боевиков во время наступления сирийских правительственных сил при поддержке ВКС РФ из района населенного пункта Джадид-Агидат, полевые командиры исламистов создали подобие заградительных отрядов.

Если верить информации, распространяемой в закрытых чатах сторонников «Исламского государства», в результате успешных действий САА при поддержке ВКС РФ и «Демократических сил Сирии», поддерживаемых международной коалицией США, в рядах боевиков участились случаи дезертирства и бегства с поля боя.

По сообщениям источника в Twitter (@AEJKhalil), «Исламское государство» организовало командный пункт в районе населенного пункта Аль-Бусейра. Отмечается, что это было сделано для повышения взаимодействия отрядов боевиков в окрестностях Аль-Маядина и нефтеперерабатывающего завода «Сабан».

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли точечные удары по позициям террористов, расположенным к востоку от города Идлиб. Никто из мирных жителей не пострадал, сообщает информационное агентство Idlib 24.

Турция под прикрытием реализации договоренностей, достигнутых ранее на шестом раунде переговоров в Астане, по оттеснению на юг боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» может предпринять попытку блокировать курдский кантон Африн, сообщает источник в Twitter (@QalaatAlMudiq). Отмечается, что ввод турецких войск в район населенного пункта Рейханлы хотя и приведет к вероятной передислокации боевиков террористического альянса в районы Идлиба, Маарет ан-Нумана, Синджара или на северо-восток провинции Хама, может также повлечь за собой обострение ситуации с афринскими курдами.

Провинция Ракка

Как сообщает Telegram-канал @boris_rozhin, иранские источники заявляют, что в среднесрочной перспективе официальный Дамаск вернет под свой контроль город Ракка.

Напомним, в данный момент большая часть одноименной провинции находится под контролем курдских «Демократических сил Сирии» и «Отрядов народной самообороны», которые воспринимаются местным арабским населением как оккупанты. Это ведет к обострению этноконфессиональных противоречий и выливается в создание новых джихадистских группировок на территории провинции, например, «Харакат аль-Кайян», и инцидентов, подобных произошедшему ранее в пригороде Ракки — Мешлабе, когда курдские отряды обстреляли мирных жителей.

Провинция Хама

Терористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли правительственные войска Сирии из танков и гаубиц в районе населенных пунктов Тута и Шакузия в провинции Хама.

Войска Башара Асада освободили ряд населенных пунктов в северной части провинции Хама: Хасиват, Абу аль-Гар, Шакузия и Сарха.

Как сообщает источник в Twitter (@Osama_Masre2011), «Хайят Тахрир аш-Шам» начали использовать для наблюдения за позициями правительственных войск беспилотные летательные аппараты. Также есть информация, что боевики террористического альянса доставляют в район активных боевых действий дополнительное вооружение и боеприпасы, а также создают инженерные заграждения.

По информации Telegram-канала (@SRNN2011), боевики террористического альянса в районе населенных пунктов Умм-Трекия и Зогба ограничились обстрелом позиций САА, не предпринимая никаких активных наступательных действий. Источник не исключает проведение контратак боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» на позиции сирийской армии, чтобы не допустить ее продвижения в направлении населенного пункта Аль-Мушейрифа.

Провинция Эль-Кунейтра

Как сообщает источник в Telegram (@nors2017), Израиль, пытаясь не допустить, усиления влияния проиранского военизированного движения «Хезболла», в очередной раз может применить свою авиацию в граничащих с Голанскими высотами районах Сирии. Кроме этого, израильские войска могут поддержать наступление подконтрольных им вооруженных группировок на город Хадер для вытеснения оттуда правительственных сил. Как отмечает источник, действия Израиля могут привести к срыву режима перемирия, установленного в провинции.

Напомним, провинция Эль-Кунейтра наряду с провинциями Эс-Сувейда и Даръа входит в юго-западную зону деэскалации. Эта зона была создана по итогам первой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоялась на полях саммита «G20».

Ирак

Как сообщает источник в Telegram (@NovostiDamask), Соединенные Штаты начали терять одного из своих наиболее верных партнеров на Ближнем Востоке в лице иракских курдов. На улицах Эрбиля уже несколько часов висят плакаты с текстом «США предали нас» и «США вооружают PMF («Силы народной мобилизации») для убийства мирных жителей».

Напомним, ранее США не поддержали иракских курдов ни в решении о проведении референдума о независимости Иракского Курдистана, ни в противостоянии иракским правительственным войскам, когда те выбили отряды пешмерги из провинции Киркук, завладев 40 процентами нефтяными месторождениями Эрбиля.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)