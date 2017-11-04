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Политика
ОБСЕ призвала прекратить обстрел городов Донбасса
Политика
ОБСЕ призвала прекратить обстрел городов Донбасса
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    ОБСЕ призвала прекратить обстрел городов Донбасса

    20:41  4 Ноября 2017
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    ОБСЕ призвала прекратить обстрел городов Донбасса

    Киев, 4 ноября. Спецпредставитель ОБСЕ на Украине Мартин Сайдик призвал прекратить обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса, комментируя недавний обстрел Донецкой фильтрованной станции.

    «Мы призываем стороны конфликта полностью осознать риски и избегать обстрелов гражданской инфраструктуры. Мы настоятельно призываем их дать соответствующие приказы войскам и вооруженным формированиям на местах», — отметил он.

    ОБСЕ призвала прекратить обстрел городов Донбасса

    Сайдик заявил о необходимости безотлагательно создать зоны безопасности вокруг объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе. Представитель ОБСЕ отметил, что если хотя бы одна из емкостей с газообразным хлором, который используется для очистки воды, будет повреждена, это приведет к гибели всех людей в радиусе 200 метров. Кроме того, в этом случае 350 тыс. человек по обе стороны линии соприкосновения останутся без воды. Ранее сообщалось, что в ночь на субботу Донецкая фильтровальная станция подверглась обстрелу.   

    Автор: Геннадий Плющев
    #украина #обстрел #обсе #сайдик #донецкая фильтровальная станция
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