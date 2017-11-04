Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
ОБСЕ призвала прекратить обстрел городов Донбасса
Общество
Число празднующих День народного единства россиян с 2005 года выросло почти вдвое
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Число празднующих День народного единства россиян с 2005 года выросло почти вдвое

    20:22  4 Ноября 2017
    60

    Число празднующих День народного единства россиян с 2005 года выросло почти вдвое

    Москва, 4 ноября. Не менее 78% россиян поддерживают идею празднования Дня народного единства. Таковы данные опроса фонда «Общественное мнение».

    Доля граждан, празднующих 4 ноября, выросла с 2005 года, когда проводился аналогичный опрос, почти в два раза. Тогда лишь 45% респондентов согласились с тем, что такой праздник действительно нужен. Доля же тех, кто считает данный праздник бессмысленным, снизилась за 12 лет с 36% до 14%.

    Число празднующих День народного единства россиян с 2005 года выросло почти вдвое

    Примечательно, что 39% респондентов сумели правильно назвать название праздника и примерно столько же (38%) сказали, что затрудняются с ответом.

    Напомним, что День народного единства празднуется 4 ноября с 2005 года. В этот день (22 октября по юлианскому календарю, 4 ноября — по григорианскому) в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #россияне #день народного единства #опрос #празднование
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин поздравил россиян с Днем народного единства

        Путин поздравил россиян с Днем народного единства

        17:17   4 Ноября 2017
        1219
        Остов вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у Шпицбергена, подняли на поверхность

        Остов вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у Шпицбергена, подняли на поверхность

        13:16   4 Ноября 2017
        944
        Волкер назвал дату новой встречи с Сурковым

        Волкер назвал дату новой встречи с Сурковым

        10:10   4 Ноября 2017
        420
        В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

        В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

        6:50   4 Ноября 2017
        4235