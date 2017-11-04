Число празднующих День народного единства россиян с 2005 года выросло почти вдвое

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Москва, 4 ноября. Не менее 78% россиян поддерживают идею празднования Дня народного единства. Таковы данные опроса фонда «Общественное мнение».

Доля граждан, празднующих 4 ноября, выросла с 2005 года, когда проводился аналогичный опрос, почти в два раза. Тогда лишь 45% респондентов согласились с тем, что такой праздник действительно нужен. Доля же тех, кто считает данный праздник бессмысленным, снизилась за 12 лет с 36% до 14%.

Примечательно, что 39% респондентов сумели правильно назвать название праздника и примерно столько же (38%) сказали, что затрудняются с ответом.

Напомним, что День народного единства празднуется 4 ноября с 2005 года. В этот день (22 октября по юлианскому календарю, 4 ноября — по григорианскому) в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.