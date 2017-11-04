Собянин представил Путину проекты развития Москвы

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Москва, 4 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин представил президенту России Владимиру Путину доклад о новых проектах градостроительной политики столицы во время посещения российским лидером выставки «Россия, устремленная в будущее». Информация об этом размещена на Официальном сайте мэра Москвы.

Собянин рассказал Путину о проекте сквозного пригородного железнодорожного движения через столицу по примеру МЦК. Совместно с РЖД уже разработана согласованная программа по развитию Московского транспортного узла, отметил мэр столицы. Он подчеркнул, что главным преимуществом нового варианта движения будет то, что поезда не будут стоять и разворачиваться в центре Москвы.

Собянин также представил президенту России информационное цифровое пространство в Москве и доложил о строительстве детского парка развлечений «Остров мечты».

Кроме того, Путину показали и проект развития московского метрополитена.

Отметим, выставка «Россия, устремленная в будущее» продлится до 22 ноября. Экспозиция размещена на площади в четыре тысячи квадратных метров, в пятнадцати залах.