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Бандерас сообщил о смерти своей матери
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    Бандерас сообщил о смерти своей матери

    19:55  4 Ноября 2017
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    Бандерас сообщил о смерти своей матери

    Лос-Анджелес, 4 ноября. Мать известного голливудского актера Антонио Бандераса — Ана Бандера Гайего скончалась в субботу в возрасте 84 лет. Об этом сам актер сообщил в Facebook.

    «В 6 часов утра наша мать Ана Бандера Гальего оставила нас навсегда. Она уносит с собой не только любовь семьи, но и друзей, которые всегда будут помнить о ней», — пишет он в Facebook.

    Анна Бандера Гайего родилась 22 февраля 1933 года в испанском городе Касарбонела, который располагается в провинции Малага, и всю жизнь проработала учительницей в школе.

    Напомним, что Бандерас является одним из самых известных голливудских актеров. Наибольшую популярность ему принесли фильмы «Интервью с вампиром», «Отчаянный», «Наемные убийцы», «Тринадцатый воин», «Маска Зорро» и «Бей в кость». Он также широко известен, как актер озвучки по мультфильмам «Шрек 2» и «Кот в сапогах».

     

    Автор: Геннадий Плющев
    #мать #бандерас #смерть
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