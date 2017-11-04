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Путину показали тяжелый мотоцикл проекта «Кортеж»
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    Путину показали тяжелый мотоцикл проекта «Кортеж»

    20:00  4 Ноября 2017
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    Путину показали тяжелый мотоцикл проекта «Кортеж»

    Москва, 4 ноября. Президенту России Владимиру Путину на выставке в Манеже продемонстрировали тяжелый мотоцикл «Иж».

    Машина разработана для проекта «Кортеж», который подразумевает выпуск техники для перевозки первых лиц государства. Мотоцикл способен разгоняться до 250 километров в час и имеет бензиновый и оппозитный двигатель мощностью почти 150 лошадиных сил, сообщает РИА Новости

    Отметим, в День народного единства Владимир Путин посетил выставку «Россия, устремленная в будущее», там Путин познакомился с новейшими техническими разработками.

    Президент осмотрел экспозицию в сопровождении патриарха Кирилла, главы Совета Муфтиев России, председателя духовного управления мусульман Равиля Гайнутдина, председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджуддина и мэра Москвы Сергея Собянина.

    Автор: Федор Веснин
    #путин #мотоцикл #разработка #иж
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