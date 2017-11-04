Праздничные мероприятия в День народного единства посетили более 1,5 млн россиян

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Москва, 4 ноября. Более полутора миллионов человек в России приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня народного единства. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Порядка 1,5 миллионов человек приняли участие в торжествах, посвященных Дню народного единства. Только в Москве на праздничный концерт «Россия объединяет» собралось 130 тысяч жителей и гостей столицы», — цитирует заявление Волк РИА Новости.

Представитель МВД также отметила, что общественный порядок во время праздничных мероприятий обеспечивали сотрудники МВД и Росгвардии, а также работники частных охранных организаций, представители казачества и члены добровольных народных дружин. Нарушений порядка во время празднования Дня народного единства допущено не было.



