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Российские саперы за сутки обезвредили 338 взрывоопасных предметов в Дейр-эз-Зоре
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    Российские саперы за сутки обезвредили 338 взрывоопасных предметов в Дейр-эз-Зоре

    19:20  4 Ноября 2017
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    Российские саперы за сутки обезвредили 338 взрывоопасных предметов в Дейр-эз-Зоре

    Москва, 4 ноября. Российские саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России продолжают разминирование освобожденных районов сирийского города Дейр-эз-Зор. Об этом в субботу рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон.

    «За сутки проверено 25,5 га территории города и окрестностей, 21 здание, обнаружено и уничтожено 338 взрывоопасных предметов», — приводит ТАСС комментарий представителей Центра.

    Напомним, ранее сообщалось, что бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов запрещенной в Российской Федерации организации ИГ1 в провинции Дейр-эз-Зор. Министерство обороны РФ опубликовало видео атаки.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
    #россия #сирия #разминирование
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