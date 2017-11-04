Российские саперы за сутки обезвредили 338 взрывоопасных предметов в Дейр-эз-Зоре

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Москва, 4 ноября. Российские саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России продолжают разминирование освобожденных районов сирийского города Дейр-эз-Зор. Об этом в субботу рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон.

«За сутки проверено 25,5 га территории города и окрестностей, 21 здание, обнаружено и уничтожено 338 взрывоопасных предметов», — приводит ТАСС комментарий представителей Центра.

Напомним, ранее сообщалось, что бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов запрещенной в Российской Федерации организации ИГ1 в провинции Дейр-эз-Зор. Министерство обороны РФ опубликовало видео атаки.

1 Организация запрещена на территории РФ.