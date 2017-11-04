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Сирия готовится к штурму Абу-Кемаля: ВКС РФ и «Калибры» пятый день уничтожают инфраструктуру ИГ
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    Сирия готовится к штурму Абу-Кемаля: ВКС РФ и «Калибры» пятый день уничтожают инфраструктуру ИГ

    19:26  4 Ноября 2017
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    Сирию готовят к штурму Абу-Кемаля: ВКС РФ и «Калибр» уже пятый день уничтожают инфраструктуру ИГ* в провинции Дейр эз-Зор

    Пятый день ВКС РФ и российская группировка кораблей в Средиземном море уничтожает инфраструктурные объекты «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в районе последнего крупного подконтрольного террористам города в Сирии Абу-Кемаля.

    Во вторник по складам с вооружением и укрепрайонам боевиков в окрестностях последней крепости ИГ (запрещено в РФ) в провинции Дейр эз-Зор с российской подводной лодки «Великий Новгород» был осуществлен залповый пуск ракет «Калибр».

    На следующий день к уничтожению инфраструктуры «Исламского государства» (запрещено в РФ) вокруг Абу-Кемаля подключились бомбардировщики дальней авиации Ту-22М3, которые, взлетев с территории России, совершили перелёт над территорией Ирана и Ирака и нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов.

    Накануне по похожим целям произвела шесть пусков крылатых ракет «Калибр» дизель-электрическая подлодка «Колпино». Параллельно с этим также шла работа Ту-22М3.

    Продолжили авиаудары российских дальних бомбардировщихов и сегодня. Целями, как и в прошлые разы, стали склады с оружием и боеприпасами, а также командные пункты «Исламского государства» (запрещено в РФ).

    Независимый журналист и политолог Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что интенсивность ударов в районе Абу-Кемаля действительно высокая:

    «Если ракеты «Калибр» применяются так долго и плотно, значит, есть разведданные, значит, есть информация, что инфраструктура там мощная и плотная, а также хорошо укрыта, раз ее сначала, если так можно выразиться, «откалибровали». Сначала по ней работают «Калибры», а затем и авиация».

    Как объяснил эксперт, боевики достаточно долго готовили этот укрепленный форпост, и пока нет целесообразности его штурмовать до уничтожения инфраструктурных объектов:

    «Вопрос здесь не только в живой силе и военной технике. Уничтожаются склады с боеприпасами и, возможно, подземные, как мы уже неоднократно это видели в других районах Сирии. Скорее всего, есть информация, и она планомерно отрабатывается. Как только будет известно, что основные инфраструктурные точки ликвидированы, тогда и будет уже наземный штурм силами сирийских правительственных войск».

    Сирию готовят к штурму Абу-Кемаля: ВКС РФ и «Калибр» уже пятый день уничтожают инфраструктуру ИГ* в провинции Дейр эз-Зор

    Эксперт считают,  что после такой массированной атаки с воздуха боевики не смогут дать в Абу-Кемале генеральное сражение:

    «Ракетные и авиационные удары производятся, чтобы, как раз, сирийская армия не несла потерей в живой силе, чтобы не оставалось никаких сюрпризов. А сюрпризы, как известно, были: и со смертниками, и с заминированными автомобилями. Кампания лета 2017-го года показала, на что способны боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ), которые находятся в отчаянии.  Террористы использовали и детей, и женщин».

    Поэтому, по мнению нашего собеседника, боевиков сейчас стараются максимально обескровить, максимально уничтожить их вооружение:

    «Я думаю, что информации сейчас достаточно, поскольку в плен радикальные исламисты сдаются каждый день. Поэтому уже можно точно и четко работать, даже не предположительно, а, что называется, адресно уничтожать объекты «Исламского государства» (запрещено в РФ). И как только необходимости в этом уже не будет, соответственно, начнется наземная операция, которая и прекратит существование базы террористов в Абу-Кемале».

    Сирию готовят к штурму Абу-Кемаля: ВКС РФ и «Калибр» уже пятый день уничтожают инфраструктуру ИГ* в провинции Дейр эз-Зор

    Эксперт высоко оценил уровень подготовки российских военных, задействованных в военной операции в Сирии, и отметил, что за время сирийской кампании они получили серьезный боевой опыт:

    «Я думаю, что российская группировка войск демонстрирует высокоэффективное применение современного высокоточного оружия. Это не первый, не второй и даже не десятый пуск ракет «Калибр». Поскольку уже накоплен достаточный опыт в применении «Калибров», я думаю, что российские военные работают с максимальной эффективностью и точностью работы, тут никаких нареканий нет».

    Как подчеркнул эксперт, тот факт, что в районе Абу-Кемаля работают уже несколько дней, хотя обычно хватало одного удара для того, чтобы перейти к наземной части операции, говорит о том, что у боевиков  в районе Абу-Кемаля достаточно серьезные силы и есть над чем работать:

    «Но я не думаю, что это долго продлится, потому что «Калибры» — это оружие, практически не имеющее аналогов. С какими-нибудь ракетами Tomagawk — самым популярным оружием, применяющимся в конфликтах на Ближнем Востоке — российские «Калибры» сравнить сложно, поскольку американские ракеты уже устаревшие, и их применение по сирийской авиабазе Шайрат 7 апреля этого года показывает их крайне низкую эффективность. Поэтому я думаю, что счет идет на дни».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #иг #вкс рф #игил #ту-22м3 #калибр #абу-кемаль
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