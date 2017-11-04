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«Дымящийся» «Лахта-Центр» перепугал петербуржцев
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    «Дымящийся» «Лахта-Центр» перепугал петербуржцев

    19:04  4 Ноября 2017
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    «Дымящийся» «Лахта-Центр» перепугал петербуржцев

    Санкт-Петербург, 4 ноября. Жители Приморского района Петербурга сегодня днем сообщили о пожаре в строящемся небоскребе «Лахта-Центр». Однако, как выяснилось впоследствии, за пожар петербуржцы приняли пар от установленного в верхней части здания теплогенератора. 

    О «задымлении» в «Лахта-Центре» сообщили петербуржцы в соцсетях. Однако некоторые горожане, видящие такую картину не в первый раз, отметили, что клубы «дыма» рядом с небоскребом могли оказаться просто пылью, которую сдуло ветром, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге»

    К зданию выехали шесть пожарных расчетов. Выяснилось, что облако пара, которое горожане приняли за дым, образовалось в результате работы установленного в верхней части небоскреба теплогенератора. 

    Автор: Владимир Багров
    #петербург #задымление #лахта-центр
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