Спрос на плацкарт в январские праздники будет удовлетворен полностью — РЖД

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Москва, 4 ноября. Спрос на перевозки в плацкартных вагонах в новогодние праздники будет удовлетворен в полной мере. Об этом в субботу заявила компания «Российские железные дороги».

По словам представителей РЖД, в настоящее время «Федеральная пассажирская компания», которая отвечает за поезда дальнего следования, ожидает решения ФАС о размере тарифа на плацкарт и общие вагоны.

«Сразу же после принятия соответствующих решений (согласно приказу Минтранса решение должно быть принято до 17 ноября) продажи билетов плацкартных и общих категорий будут возобновлены», — говорится в сообщении.

Напомним, что накануне была прекращена продажа билетов на поезда дальнего следования, отправляющихся с 1 января 2018 года. Это связано с тем, что антимонопольная служба до сих пон не приняла решения по уровню тарифов.