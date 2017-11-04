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Политолог: В «штабе» Навального создают негативный образ полиции 
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    Политолог: В «штабе» Навального создают негативный образ полиции 

    19:05  4 Ноября 2017
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    Политолог: В «штабе» Навального создают негативный образ полиции 

    Москва, 4 ноября. На заседании кураторов «штаба» блогера Алексея Навального в Петербурге обсуждалось лишь то, как наиболее ловко  обмануть народ, обойти закон и выставить в плохом свете полицию. Об этом на своей странице в Facebook рассказал политолог Александр Серавин.

    Политолог отметил, что, в первую очередь, на заседании «штаба» говорили о том, как обмануть полицейских и «активнее агитировать» за Навального. Второй насущный вопрос для сторонников блогера — это юридические исхищрения для использования в агитации несовершеннолетних. Также обсуждалось в рамках встречи и то, как наиболее эффективно создать негативный образ полиции, сообщает Nation News.

    Свое разоблачение в социальной сети Серавин проиллюстрировал фотографией, демонстрирующей «жестокость полиции», которую опубликовали сторонники Навального. На фото — молодой человек «в крови», над которым стоит полицейский. В реальности же это фото — не более чем инсталляция. «Жертва полиции» сама легла на асфальт, товарищи облили голову молодого человека краской. Когда к компании подошли полицейские, им пояснили, что происходящее — «художественный перфоманс». Позже фото появилось в Интернете, как «доказательство» жестокости и зверства полицейских. 

    Автор: Федор Веснин
    #навальный #полиция #обман
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