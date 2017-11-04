Сирия новости 4 ноября 19.30: население Манбиджа вышло на митинг против принудительного призыва в SDF, два жителя Дамаска погибло под огнем боевиков

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Сирия, 4 ноября. Жители города Манбидж вышли на митинг против принудительной мобилизации в SDF, под огнем боевиков в Дамаске погибло двое гражданских, ССА обстреливает КПП в Эль-Кунейтре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по ИГ1 в Дейр эз-Зоре, бомбят «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, Алеппо и Хаме, продолжают зачистку от ИГ Дейр эз-Зора.

«Исламское государство»: несет потери в Дейр эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет обстрел КПП в Эль-Кунейтре.

Курды: ввели принудительную мобилизацию в Манбидже, несут потери в Хасаке.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) ведет ракетный обстрел позиций радикальных антиправительственных формирований в районах Джобар и Айн Тарма Восточной Гуты. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@NRVR11).

Боевики продолжают обстрел сирийской столицы. Информационное агентство SANA передает, что радикальные группировки снова открыли огонь по району Аль-Аббасин. В результате обстрела погибло два мирных жителя Дамаска.

Провинция Алеппо

На юге Алеппо продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальной группировки «Тахрир аш-Шам». Shahba Press пишет в своем Twitter (@ShahbaPress), что артиллерия армии САР ведет обстрел зон дислокации исламистов в районе населенного пункта Аль-Хаджиб. Также солдаты правительственных войск открыли артиллерийский огонь по позициям «Джебхат ан-Нусры»1 в окрестностях поселения Мактаба.

Демократические силы Сирии (SDF) ввели в Манбидже принудительную мобилизацию всех граждан призывного возраста. Smart News передает, что около 150 жителей населенного пункта вышло на демонстрацию против решения курдского командования.

Провинция Дейр эз-Зор

В зачищенном от «Исламского государства»1 городе Дейр эз-Зор продолжается военная операция Сирийской арабской армии (САА). Военный Telegram-канал (@C_Military1) сообщает, что бригады армии САР осуществляют поиски спящих ячеек террористической организации в административном центре провинции Дейр эз-Зор. Кроме того, САА освободила от ИГИЛ1 остров Хавиджа Кати, находящийся в непосредственной близости от Дейр эз-Зора. Источник в Telegram (@UnitedNetworksFSNN) передает, что в ходе боев в этом районе более 20 радикальных исламистов сдались в плен сирийской армии.

Российские ВКС наносят удары по укрепрайонам «Исламского государства» в районе населенного пункта Аль-Курия, расположенного к югу от Аль-Маядина.

Провинция Хама

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по зонам дислокации радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» на северо-востоке провинции Хама. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@NRVR11).

На севере региона в это время Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести артиллерийский обстрел позиций антиправительственных формирований. Местный источник в Twitter (@ShahbaPress) пишет, что в эпицентре противостояния между боевиками и правительственными войсками находится город Аль-Латамина.

Провинция Хасака

Военный источник в социальной сети Twitter (@AEJKhalil) передает, что террористы «Исламского государства» напали на укрепрайоны Демократических сил Сирии (SDF) в окрестностях деревни Аль-Фардахами. Для атаки исламисты использовали «джихад-мобиль». В результате столкновения с исламистами курдское ополчение потеряло нескольких бойцов убитыми.

Ранее сообщалось, что курдская милиция «Асайиш» начала проводить в Хасаке аресты молодых людей призывного возраста для дальнейшей принудительной мобилизации. На окраинах административного центра провинции устанавливаются новые контрольно-пропускные пункты, чтобы не допустить бегства несогласных.

Провинция Эль-Кунейтра

Сирийской свободной армии (ССА) ведет артиллерийский обстрел контрольно-пропускного пункта Джаба – Ум Батна, передает Smart News Agency. Таким образом, боевики «свободной армии» рассчитывают предотвратить свободное перемещение людей через КПП. Ранее сообщалось, что командование ССА в провинции Эль-Кунейтра выступало против открытия переправы между территориями, подконтрольными Сирийской арабской армии (САА) и зонами дислокации ССА.

Напомним, сирийские войска стремятся расширить буферную зону вокруг западных окраин региона. Поддержку Сирийской арабской армии (САА) оказывают военные самолеты ВВС Сирии.

Ирак

Офицер МВД Ирака погиб при взрыве бомбы, заложенной террористами «Исламского государства» в его автомобиле. По данным Alsumaria News, инцидент произошел в районе Аль-Зидан к западу от иракской столицы.

В самом Багдаде за последние несколько дней прогремело более трех взрывов. Каждое происшествие привело к гибелям и ранениям мирных жителей. Кроме того, радикальные боевики несколько раз открывали огонь по районам города, что также сопровождалось потерями среди гражданского населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)