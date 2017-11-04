МИД РФ: Москва продолжит работу с соотечественниками в Сирии ради мира в стране

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Москва, 4 ноября. Россия продолжит сотрудничество с соотечественниками в Сирии для укрепления российско-сирийской дружбы и установления прочного мира в арабской республике.

Об этом сообщается в приветствии заместителя министра иностранных дел России Александра Панкина в адрес участников шестой конференции соотечественников в Дамаске. Текст приветствия зачитал временно исполняющий обязанности главы Россотрудничества Алексей Фролов.

«Уверен в продолжении сотрудничества в деле укрепления дружбы между нашими народами, установления прочного мира в Сирии. Наша сила в объединении, и эта сила непобедима», — цитирует ТАСС Фролова.

Как отметил советник-посланник посольства России Эльбрус Кутрашев, русская диаспора в Сирии десятилетиями, поколениями «поддерживает определенный ритм, силу, энергию в отношениях дружбы и сотрудничества между двумя странами».