Цена на iPhone 8 в России достигла рекордно низких значений

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Москва, 4 ноября. Цена на недавно вышедший смартфон iPhone 8 упала до рекордных 46 тысяч рублей. Резкое снижение стоимости связано со стартом продаж iPhone X, который по всем показателям опережает предыдущие модели.

В Apple Store версию iPhone 8 с 64 гигабайтами встроенной памяти продают за 57 тысяч рублей, а 256 гигабайт обойдется желающим в 69 тысяч рублей. А вот в точках розничной торговли цена на iPhone 8 упала до 46 тысяч рублей, что является рекордной суммой с момента его выхода. iPhone 8 с большим объемом памяти продается всего за 52 тысячи рублей, сообщает информационный портал VistaNews.ru.

Отметим, что, по мнению экспертов, не стоит ожидать еще более значительного падения стоимости смартфона, ведь компания Apple традиционно славится своим умением удерживать максимальную цену на продукцию длительное время, несмотря на появление новых улучшенных вариантов.

Напомним, компания Apple начала продажу iPhone 8 в конце сентября текущего года.