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    Главные новости 4 ноября

    19:00  4 Ноября 2017
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    Главные новости 4 ноября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 4 ноября.

    С 3 ноября Российские железные дороги (РЖД) временно прекратили продажи билетов в общие и плацкартные вагоны на поезда дальнего следования, которые отправятся в путь с 1 января 2018 года. В РЖД объяснили, почему временно прекратили продавать билеты на 2018 год.

    Представитель Луганской народной республики в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник назвал предложение России по миротворческой миссии ООН в Донбассе «единственно реалистичным». В ЛНР назвали предложение России по миротворцам в Донбассе «единственно реалистичным».

    Очередь за кроссовками от рэпера Oxxxymiron и Reebok собрала больше потенциальных покупателей, чем очередь за iPhone X. Кроссовки от Оксимирона оказались более желанными, чем новый iPhone X.

    В Москве и Московской области провели более 20 обысков, связанных с задержаниями участников экстремистской организации «Артподготовка». Провокации националистов движения «Артподготовка» пресекли в Москве и области.

    Канада ввела санкции в отношении России. В посольстве РФ сочли их бессмысленными и предостерегли, что они могут привести к изоляции самой Канады. В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными.

    Мэрия Москвы согласовала проведение шествия «Русский марш» и сопутствующих митингов 4 ноября на двух площадках. «Русский марш» проходит на двух площадках в Москве.

    МИД Украины ответило на заявление главы иностранного ведомства Польши Витольда Ващиковского о том, что Варшава не будет пускать к себе украинцев, придерживающимся радикально антипольских взглядов. Киев прокомментировал заявление Польши ограничить въезд украинцев в «форме СС».

    Соединенные Штаты предложили Украине не вносить альтернативную российскому варианту резолюцию по миротворческой миссии ООН  в Донбассе. США предложили Украине не представлять резолюцию по миротворцам ООН — Волкер.

    Подразделения САА при помощи ВКС РФ отбили у «Джебхат ан-Нусры»1 часть позиций на северо-востоке Хамы. ВВС Ирака ликвидировали конвой ИГ1 на пути из Аль-Каима в САР. Отряды SDF и ИГИЛ1 ведут тяжелые бои в районе левого притока Евфрата. Сирия новости 4 ноября 07.00: ВВС Ирака уничтожили конвой ИГ на пути в САР, «Нусра» теряет позиции в Хаме.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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