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Происшествия
ВАЗ лоб в лоб столкнулся с большегрузом в Мурманской области, есть жертвы
Происшествия
Ребенок погиб в столкновении машин под Керчью
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    Ребенок погиб в столкновении машин под Керчью

    17:58  4 Ноября 2017
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    Ребенок погиб в столкновении машин под Керчью

    Симферополь, 4 ноября. Ребенок погиб при столкновении двух машин под Керчью, еще двое детей и восемь взрослых получили травмы. Об этом информирует Министерство внутренних дел по Республике Крым.

    Сообщается, что водитель автомобиля ВАЗ-2105, двигавшийся в сторону Керчи со стороны поселка Глазовка, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai.

    «В результате ДТП получил смертельные травмы малолетний пассажир автомобиля ВАЗ-2105, водитель и еще четверо пассажиров «легковушки» доставлены в реанимационное отделение больницы», — сообщается в заявлении МВД Республики Крым.

    В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливающие все причины произошедшего. 

    Автор: Федор Веснин
    #крым #авария #ребенок
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