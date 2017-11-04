Ребенок погиб в столкновении машин под Керчью

В Избранное

Симферополь, 4 ноября. Ребенок погиб при столкновении двух машин под Керчью, еще двое детей и восемь взрослых получили травмы. Об этом информирует Министерство внутренних дел по Республике Крым.

Сообщается, что водитель автомобиля ВАЗ-2105, двигавшийся в сторону Керчи со стороны поселка Глазовка, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai.

«В результате ДТП получил смертельные травмы малолетний пассажир автомобиля ВАЗ-2105, водитель и еще четверо пассажиров «легковушки» доставлены в реанимационное отделение больницы», — сообщается в заявлении МВД Республики Крым.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливающие все причины произошедшего.