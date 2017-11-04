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Политика
Песков: Путин и Трамп могут обсудить северокорейскую проблематику
Политика
Песков: Путин и Трамп могут обсудить северокорейскую проблематику
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    Песков: Путин и Трамп могут обсудить северокорейскую проблематику

    17:48  4 Ноября 2017
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    Песков: Путин и Трамп могут обсудить северокорейскую проблематику

    Москва, 4 ноября. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп с большой вероятностью обсудят ситуацию вокруг КНДР в ходе встречи, если она будет согласована. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «С большой долей уверенности можно предположить»,  — приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос, обсудят ли Путин и Трамп северокорейскую проблематику в ходе встречи.

    Напомним, ранее Песков заявил, что Путин и Трамп во время встречи могут обсудить урегулирование ситуации в Сирии.

    Отметим, Песков также заявил, что возможная встреча лидеров двух стран на саммите АТЭС во Вьетнаме согласовывается.

    Автор: Федор Веснин
    #путин #трамп #кндр #песков
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