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День народного единства в Петербурге открылся смотром строя и песни у «Авроры»
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    День народного единства в Петербурге открылся смотром строя и песни у «Авроры»

    17:57  4 Ноября 2017
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    День народного единства в Петербурге открылся смотром строя и песни у «Авроры»

    Санкт-Петербург, 4 ноября. День народного единства в Петербурге отметили праздничным парадом у крейсера «Аврора», передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

    Сегодня Россия отмечает один из самых молодых, но уважаемых национальных праздников — День народного единства.

    В Петербурге торжественные мероприятия начались около крейсера «Аврора». Набережная у легендарного крейсера уже с утра превратилась в интерактивную площадку. Дневной кульминацией стал смотр строя и песни.

    День народного единства в Петербурге открылся смотром строя и песни у «Авроры»

    Подобного в России еще не проводили. Этот конкурс — по-военному строгий, красивый и одновременно праздничный. Как говорят сами военные, они просто возобновили старинную армейскую традицию исполнять строевые песни для широкой публики.

    Перед сотнями зрителей парадным строем прошли колонны военных и кадетских подразделений, а также батальон университета МВД. Как сообщили организаторы, он был составлен из факультета, чья специализация — оперативно-розыскная деятельность. Возможно, именно поэтому в качестве строевой полицейские выбрали песню про «оперов» из известного сериала.

    День народного единства в Петербурге открылся смотром строя и песни у «Авроры»

    Украшением праздника стало прохождение роты Почетного караула, после которого сводный оркестр и сводный хор всех участников смотра исполнили гимн России.

    После этого начался концерт, на котором главным героем песен была знаменитая «Аврора». С матросами корабля с удовольствием фотографировались многочисленные зрители. Сейчас они уже начинают занимать места для вечернего светового шоу, которое Федеральное агентство новостей также покажет своим читателям. 

    Автор: Денис Машкин
    #петербург #день народного единства #аврора
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