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Политика
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Операция «стоп-спирт»: МВД ЛНР накрыло подпольный завод по производству фальсификата
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    Операция «стоп-спирт»: МВД ЛНР накрыло подпольный завод по производству фальсификата

    18:01  4 Ноября 2017
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    Операция «стоп-спирт»: МВД ЛНР накрыло подпольный завод по производству фальсификата

    Донбасс, 4 ноября. В ходе спецоперации, проведенной сегодня сотрудниками МВД ЛНР под руководством министра Игоря Корнета, ликвидирован подпольный цех по производству спирта и спиртосодержащих жидкостей в городе Свердловск Луганской народной республики.

    Корреспондент ФАН, работающий в Донбассе, пообщался с оперативниками МВД ЛНР, участвовавшими в процессе задержания «предпринимателей», которые сообщили, что производство располагалось в одном из частных домов северной части Свердловска.

    Операция «стоп-спирт»: МВД ЛНР накрыло подпольный завод по производству фальсификата

    Крупный улов ожидал оперативников в жилом доме. Полицией обнаружено около 6,5 тонн сырья для изготовления спирта, 600 литров спиртосодержащей жидкости, а также две установки для изготовления спиртосодержащей жидкости.  

    Полицейскими ЛНР в ходе предварительной проверки установлено, что данное незаконное производство снабжало фальсифицированным алкоголем не только Свердловск, но и несколько других городов и поселков республики. Производительность подпольного завода составляла более 2 тонн спирта и спиртосодержащих жидкостей в сутки.

    Операция «стоп-спирт»: МВД ЛНР накрыло подпольный завод по производству фальсификата

    Примечательно, что задержанный, доставленный в Луганск для проведения следственных действий, пытался дать взятку следователю в размере 150 тысяч рублей. Но сотрудники полиции пресекли данную попытку, и теперь задержанному, помимо статьи о незаконном производстве спирта, грозит и статья о даче взятки должностному лицу.

    Операция «стоп-спирт»: МВД ЛНР накрыло подпольный завод по производству фальсификата

    Оперативники в беседе с корреспондентом ФАН отметили, что министр МВД ЛНР Игорь Корнет лично руководил процессом разработки и проведения данной спецоперации.

    Операция «стоп-спирт»: МВД ЛНР накрыло подпольный завод по производству фальсификата

    Автор: Николай Романенко
    #донбасс #лнр #новороссия #корнет
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