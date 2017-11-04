Операция «стоп-спирт»: МВД ЛНР накрыло подпольный завод по производству фальсификата

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Донбасс, 4 ноября. В ходе спецоперации, проведенной сегодня сотрудниками МВД ЛНР под руководством министра Игоря Корнета, ликвидирован подпольный цех по производству спирта и спиртосодержащих жидкостей в городе Свердловск Луганской народной республики.

Корреспондент ФАН, работающий в Донбассе, пообщался с оперативниками МВД ЛНР, участвовавшими в процессе задержания «предпринимателей», которые сообщили, что производство располагалось в одном из частных домов северной части Свердловска.

Крупный улов ожидал оперативников в жилом доме. Полицией обнаружено около 6,5 тонн сырья для изготовления спирта, 600 литров спиртосодержащей жидкости, а также две установки для изготовления спиртосодержащей жидкости.

Полицейскими ЛНР в ходе предварительной проверки установлено, что данное незаконное производство снабжало фальсифицированным алкоголем не только Свердловск, но и несколько других городов и поселков республики. Производительность подпольного завода составляла более 2 тонн спирта и спиртосодержащих жидкостей в сутки.

Примечательно, что задержанный, доставленный в Луганск для проведения следственных действий, пытался дать взятку следователю в размере 150 тысяч рублей. Но сотрудники полиции пресекли данную попытку, и теперь задержанному, помимо статьи о незаконном производстве спирта, грозит и статья о даче взятки должностному лицу.

Оперативники в беседе с корреспондентом ФАН отметили, что министр МВД ЛНР Игорь Корнет лично руководил процессом разработки и проведения данной спецоперации.