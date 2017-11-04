Путин наградил турецкого бизнесмена орденом Дружбы

В Избранное

Москва, 4 ноября. Президент России Владимир Путин наградил турецкого бизнесмена и политика Джавита Чаглара орденом Дружбы. Награждение прошло на торжественном приеме, приуроченном к празднованию Дня народного единства в России.

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана признавали, что Чаглар оказал большое содействие в процессе нормализации отношений Москвы и Анкары.

Чаглар, в свою очередь, отметил, что «временные трудности» в отношениях между странами удалось преодолеть благодаря «решительной позиции» лидеров России и Турции. Кроме того, по словам турецкого бизнесмена, его «давние друзья в России помогли двум лидерам в поисках пути преодоления временных трудностей в отношениях между нашими странами».