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Опубликовано видео удара ВКС РФ по ИГ в Сирии
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    Опубликовано видео удара ВКС РФ по ИГ в Сирии

    17:37  4 Ноября 2017
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    Опубликовано видео удара ВКС РФ по ИГ в Сирии

    Москва, 4 ноября. Министерство обороны РФ опубликовало кадры, на которых запечатлен процесс взлета дальних бомбардировщиков Ту-22М3 перед отправлением в Сирию на выполнение боевой задачи, а также сам процесс бомбардировки объектов террористов.

    Сообщается, что, пролетев над территорией Ирана и Ирака и добравшись до Сирии, бомбардировщики нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов запрещенной в Роcсийской Федерации организации ИГ в провинции Дейр-эз-Зор. В результате налета были уничтожены склады с вооружением и боеприпасами, а также командные пункты террористов в районе города Абу-Кемаль

    Отметим, во время миссии дальние бомбардировщики сопровождались истребителями Су-30СМ с аэродрома Хмеймим. После успешно проведенной бомбардировки все самолеты российских ВКС благополучно вернулись на аэродромы базирования.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
    #россия #сирия #вкс #видео
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