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Авторы ролика ко Дню народного единства рассказали о «секретном оружии» России
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    Авторы ролика ко Дню народного единства рассказали о «секретном оружии» России

    18:49  4 Ноября 2017
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    Авторы ролика ко Дню народного единства рассказали о «секретном оружии» России

    Москва, 4 ноября. Ни Америке, ни какой-либо другой стране в мире не удастся победить Россию, поскольку у нашей страны есть секретное оружие — гражданин России, утверждается в видеоролике, размещенном в одном из популярных пабликов в Facebook по случаю празднования Дня народного единства. 

    «Почему секретное американское пособие по ведению войны с Россией обречено на провал?» — задаются вопросом авторы ролика, имея в виду 68-страничную брошюру, случайно попавшую в Сеть в сентябре этого года. 

    Авторы ролика отмечают, что в своем пособии по тактике ведения войны против РФ американские специалисты не учли главного — человеческий фактор. Более того, все, кто покушался на Россию, — Наполеон, Гитлер, поляки, шведы — «наступали на одни и те же грабли». 

    «Кто он — русский человек? Почему нас невозможно победить? Мы люди широкой души, готовые и последнюю рубаху отдать, и космической станцией поделиться. Но если переступить черту, то расплата неминуема», — отмечает голос за кадром. 

    Также в видео упоминается фраза Отто фон Бисмарка о том, что «русского солдата мало убить, его нужно еще повалить на землю». В генах россиян заложены самоотверженность и готовность биться до последней капли крови за родной дом.

    Кроме того, русский человек непредсказуем. В качестве подтверждения отмечается, что «только нам под силу успешно провести зимнюю олимпиаду на летнем курорте». 

    «Все мы непобедимы. Сплоченность народа и вера в общее дело, как молот, разбивают любые попытки врагов одержать над нами верх. Это не вписывается ни в одну военную стратегию, но каждый гражданин России и есть секретное оружие против любой внешней угрозы. В этом и есть единство нашей страны», — резюмируют авторы ролика. 

     

    Автор: Владимир Багров
    #россия #сша #война #стратегия
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