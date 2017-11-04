Авторы ролика ко Дню народного единства рассказали о «секретном оружии» России

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Москва, 4 ноября. Ни Америке, ни какой-либо другой стране в мире не удастся победить Россию, поскольку у нашей страны есть секретное оружие — гражданин России, утверждается в видеоролике, размещенном в одном из популярных пабликов в Facebook по случаю празднования Дня народного единства.

«Почему секретное американское пособие по ведению войны с Россией обречено на провал?» — задаются вопросом авторы ролика, имея в виду 68-страничную брошюру, случайно попавшую в Сеть в сентябре этого года.

Авторы ролика отмечают, что в своем пособии по тактике ведения войны против РФ американские специалисты не учли главного — человеческий фактор. Более того, все, кто покушался на Россию, — Наполеон, Гитлер, поляки, шведы — «наступали на одни и те же грабли».

«Кто он — русский человек? Почему нас невозможно победить? Мы люди широкой души, готовые и последнюю рубаху отдать, и космической станцией поделиться. Но если переступить черту, то расплата неминуема», — отмечает голос за кадром.

Также в видео упоминается фраза Отто фон Бисмарка о том, что «русского солдата мало убить, его нужно еще повалить на землю». В генах россиян заложены самоотверженность и готовность биться до последней капли крови за родной дом.

Кроме того, русский человек непредсказуем. В качестве подтверждения отмечается, что «только нам под силу успешно провести зимнюю олимпиаду на летнем курорте».