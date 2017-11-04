Путин поздравил россиян с Днем народного единства

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Москва, 4 ноября. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей России с Днем народного единства.

«Поздравляю всех вас и всех граждан Российской Федерации с праздником — с Днем народного единства», — сказал Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Президент поблагодарил всех награжденных за особое отношение к России, за почитание истории и культуры своей страны, за любовь к русскому языку.

«Четыре века отделяют нас от тех драматических событий, когда сам народ поднялся против смуты и безвластия, одолел внутренние распри и внешнюю угрозу, отстоял достоинство и независимость страны», — обратился Путин к истории праздника.

Напомним, День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздничная дата связана с завершением периода российской истории, известного как Смутное время, и изгнанием из Москвы польских интервентов.