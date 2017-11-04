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Политика
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Россия
Путин поздравил россиян с Днем народного единства
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    Путин поздравил россиян с Днем народного единства

    17:17  4 Ноября 2017  /обновлено: 17:18  04 Ноября 2017
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    Путин поздравил россиян с Днем народного единства

    Москва, 4 ноября. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей России с Днем народного единства. 

    «Поздравляю всех вас и всех граждан Российской Федерации с праздником  — с Днем народного единства»,  — сказал Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

    Президент поблагодарил всех награжденных за особое отношение к России, за почитание истории и культуры своей страны, за любовь к русскому языку. 

    «Четыре века отделяют нас от тех драматических событий, когда сам народ поднялся против смуты и безвластия, одолел внутренние распри и внешнюю угрозу, отстоял достоинство и независимость страны», — обратился Путин к истории праздника.

    Напомним, День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздничная дата связана с завершением периода российской истории, известного как Смутное время, и изгнанием из Москвы польских интервентов.

     

    Автор: Федор Веснин
    #путин #день народного единства #поздравление
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