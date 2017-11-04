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ФАС сообщила, когда возобновится продажа билетов в плацкартные вагоны
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    ФАС сообщила, когда возобновится продажа билетов в плацкартные вагоны

    17:07  4 Ноября 2017
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    ФАС сообщила, когда возобновится продажа билетов в плацкартные вагоны

    Москва, 4 ноября. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что продажа билетов на 2018 год в плацкартные и общие вагоны должна возобновиться не позднее 16 ноября. Об этом говорится в совместном сообщении Федеральной антимонопольной службы, Минтранса и РЖД, которое опубликовано на сайтах ведомств.

    Как следует из сообщения, Минтранс и ФАС до 16 ноября выработают общую позицию относительно тарифов на перевозку пассажиров.

    «После этого ФАС по согласованию с правительством РФ примет необходимые взвешенные решения по этому вопросу для открытия продаж билетов в сроки, установленные законодательством», — говорится в сообщении.

    Напомним, ранее РЖД приостановила продажи билетов в плацкартные и общие вагоны поездов, отправляющихся с 1 января, из-за отсутствия решения ФАС относительно уровня тарифов. В результате были введены ограничения на продажу проездных документов для поездов, следующих по территории России. Продажа билетов всех остальных категорий в то же время осталась в прежнем режиме.

     

    Автор: Федор Веснин
    #фас #минтранс #ржд #билеты
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