Сирия: Конгресс сирийского национального диалога состоится при участии более чем 160 организаций

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С официального сайта Министерства иностранных дел России был удален ранее опубликованный список тридцати трех организаций, которые должны были принимать участие в Конгрессе сирийского национального диалога, назначенном на 18 ноября текущего года. В частности, в мероприятии должны были принимать участие организации, представляющие официальный Дамаск, вооруженную оппозицию и курдскую общину. В российском дипломатическом ведомстве объяснили удаление новости тем, что сейчас идет уточнение деталей мероприятия.

Стоит отметить, что после опубликования списка на сайте МИД РФ Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции (ВКП), поддерживаемый Саудовской Аравией, объявил, что не станет участвовать в Конгрессе, объяснив это «уходом от женевского трека урегулирования», настаивая на отказе от обсуждения будущего Сирии вне рамок ООН.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов, в свою очередь, заявил, что список участников Конгресса не окончательный:

«Некоторые, которые не были упомянуты в этом списке, они выразили желание принимать участие. И думаю, мы, конечно, этот список будем дополнять, это еще не окончательно».

Российская сторона, по заявлению Михаила Богданова, надеется, что все, кому важна судьба Сирии, единство, территориальная целостность, суверенитет, все сирийские общественно-политические, этноконфессиональные силы примут участие в предстоящем Конгрессе.

Кроме этого, накануне генеральный секретарь оппозиционного Комитета национального демократического действия Махмуд Маръи рассказал журналистам, что в грядущем мероприятии вместо 33 организаций могут принять участие более 160:

«Число организаций, которые пригласят на Конгресс нацдиалога Сирии, 161, но это не окончательная цифра».

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) объяснил, что в условиях, когда речь идет о довольно сложной комбинации Конгресса сирийского национального диалога, в условиях, когда надо выстраивать отношения в мирном формате, но война еще идет, переходный период становится очень трудным:

«И здесь еще очень многое зависит от некоторых политических дуновений. Конечно же, Саудовская Аравия при благожелательном посещении королем Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом Российской Федерации и выстраивании отношений между России и Саудовской Аравией на развитие, не исключает и признает доминирующими отношения с Соединенными Штатами Америки».

Наш собеседник отметил, что Соединенным Штатам Америки не нравится все, что делается в Сирии, тем более то, что делается под эгидой официального Дамаска и явно поддерживается Москвой:

«Конечно же, подобные Конгрессу сирийского национального диалога мероприятия США пытаются дискредитировать, и в качестве механизма дискредитации предлагают некий женевский формат, который, как они считают, истина в последней инстанции, который должен урегулировать конфликт и перевести Сирию на мирные рельсы. Конечно, если женевские соглашения — это не утопия, то, во всяком случае, они не смогут охватить то многообразие отношений, которые складывались, складываются и будут складываться в Сирии. Подобного рода форматы как Конгресс будут носить более конструктивный характер по достижению целей налаживания мирной жизни».

Однако имеющиеся противоречия, как считает эксперт, в значительной степени будет разыгрываться и на ноябрьском Конгрессе и на последующих подобных мероприятиях:

«Будут ставиться палки в колеса для того, чтобы официальный Дамаск испытывал величайшие трудности в наведении порядка в стране и урегулировании сложнейших отношений между племенами, между оппозицией и всевозможными вооруженными формированиями, которые якобы уже сдают оружие. Но некоторые подпольно оставляют, декларируя одно, а на практике совершая совсем другое. Сложность такой ситуации и характеризует уход, допустим, части организаций из списка. Но я надеюсь, что этот список пополнится другими людьми».

Наш собеседник назвал процесс, который будет идти в рамках Конгресса сирийского национального диалога непростым, поступательным, но оптимистичным: