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Премьер-министр Ливана покинул пост из опасений за свою жизнь
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    Премьер-министр Ливана покинул пост из опасений за свою жизнь

    16:33  4 Ноября 2017
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    Премьер-министр Ливана покинул пост из опасений за свою жизнь

    Москва, 4 ноября. Премьер-министр Ливана Саад Харири покинул свой пост. Об уходе в отставку он рассказал в эфире телеканала Al Mustaqbal.

    Харири сообщил, что считает, что над его жизнью нависла угроза и назвал создавшуюся в Ливане ситуацию близкой к той, которая предшествовала убийству его отца, Рафика Харири, в 2005 году. 

    Основной причиной отставки премьер-министр назвал «вмешательство Ирана и его пособников в лице шиитской партии «Хезболлах» во внутренние дела Ливана». Он также обвинил Иран в попытках «разрушить арабский мир».

    Отметим, Харири был назначен премьер-министром в ноябре 2016 года. Сын убитого премьер-министра Рафика Харири, возродившего Ливан после гражданской войны 1975-1990 годов, уже являлся главой правительства в 2009 году. Но спустя два с половиной года его кабинет вынужден был уйти в отставку после начавшихся в арабских странах волнений в период «арабской весны».

    Автор: Федор Веснин
    #отставка #ливан #премьер-министр
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