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Сотрудник «Матч ТВ» попал в больницу после драки на корпоративе
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    Сотрудник «Матч ТВ» попал в больницу после драки на корпоративе

    16:24  4 Ноября 2017
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    Сотрудник «Матч ТВ» попал в больницу после драки на корпоративе

    Москва, 4 ноября. Видеоинженер телеканала «Матч ТВ» попал в больницу после драки с коллегой в московском телецентре «Останкино». Что стало причиной конфликта — неизвестно.

    Как сообщает Телеканал 360 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел во время корпоратива по случаю празднования двухлетия «Матч ТВ». Пострадавший мужчина был госпитализирован с травмами головы. По факту происшествия проводится проверка.

    Сотрудник «Матч ТВ» попал в больницу после драки на корпоративе

    Напомним, что спортивный телеканал «Матч ТВ» был создан по инициативе главы «Газпрома» Алексея Миллера 1 ноября 2015 года.

    Автор: Геннадий Плющев
    #драка #госпитализация #матч тв #сотрудник
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