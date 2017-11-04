Сотрудник «Матч ТВ» попал в больницу после драки на корпоративе

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Москва, 4 ноября. Видеоинженер телеканала «Матч ТВ» попал в больницу после драки с коллегой в московском телецентре «Останкино». Что стало причиной конфликта — неизвестно.

Как сообщает Телеканал 360 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел во время корпоратива по случаю празднования двухлетия «Матч ТВ». Пострадавший мужчина был госпитализирован с травмами головы. По факту происшествия проводится проверка.

Напомним, что спортивный телеканал «Матч ТВ» был создан по инициативе главы «Газпрома» Алексея Миллера 1 ноября 2015 года.