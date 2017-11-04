Ракетоносцы ВКС РФ ударили по складам боеприпасов ИГ в Сирии

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Москва, 4 ноября. Целью авиаударов ракетоносцев Ту-22М3 ВКС РФ в Сирии стали склады с вооружением и боеприпасами боевиков «Исламского государства»1, а также их командные пункты. Об этом в субботу сообщает министерство обороны России.

Групповой авиационный удар был нанесен по позициям террористов в районе города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор.

«4 ноября 2017 года дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетев с территории России и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов», — говорится в сообщении.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. На сегодняшний день она контролирует часть территорий Сирии и Ирака.

Ранее сообщалось, что правительственная армия Сирии при поддержке ВКС РФ освободила три района в провинции Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.