Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Ракетоносцы ВКС РФ ударили по складам боеприпасов ИГ в Сирии
Политика
Ракетоносцы ВКС РФ ударили по складам боеприпасов ИГ в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ракетоносцы ВКС РФ ударили по складам боеприпасов ИГ в Сирии

    16:02  4 Ноября 2017  /обновлено: 16:14  04 Ноября 2017
    130

    Ракетоносцы ВКС РФ ударили по складам боеприпасов ИГ в Сирии

    Москва, 4 ноября. Целью авиаударов ракетоносцев Ту-22М3 ВКС РФ в Сирии стали склады с вооружением и боеприпасами боевиков «Исламского государства»1, а также их командные пункты. Об этом в субботу сообщает министерство обороны России.

    Групповой авиационный удар был нанесен по позициям террористов в районе города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор.

    «4 ноября 2017 года дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетев с территории России и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов», — говорится в сообщении.

    Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. На сегодняшний день она контролирует часть территорий Сирии и Ирака.

    Ранее сообщалось, что правительственная армия Сирии при поддержке ВКС РФ освободила три района в провинции Хама.

     

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
    #сирия #иг #вкс рф #удары #склады
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Остов вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у Шпицбергена, подняли на поверхность

        Остов вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у Шпицбергена, подняли на поверхность

        13:16   4 Ноября 2017
        401
        Волкер назвал дату новой встречи с Сурковым

        Волкер назвал дату новой встречи с Сурковым

        10:10   4 Ноября 2017
        360
        В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

        В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

        6:50   4 Ноября 2017
        2918
        Путин в День народного единства вручит государственные награды в Москве

        Путин в День народного единства вручит государственные награды в Москве

        2:00   4 Ноября 2017
        111