Сборная России по художественной гимнастике присоединится к «Команде Путина»

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Москва, 4 ноября. Сборная России по художественной гимнастике намерена вступить в ряды общественного движения Putin Team («Команда Путина»). Об этом сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова.

Она заявила, что представительницы сборной уже давно разделяют идеи этого общественного движения.

«Уже давно присоединились, просто названия никакого не дали, но уже 20 лет мы присоединяемся, поем гимн России и половину из этого — в честь нашей страны, в честь президента, который нашу страну держит на таком высоком уровне», — приводит РИА Новости комментарий Винер.

Напомним, о создании «Команды Путина» 2 ноября сообщил известный российский хоккеист Александр Овечкин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле инициативу Овечкина «в целом, безусловно, поддерживают».