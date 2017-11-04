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Политика
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Россия
Сборная России по художественной гимнастике присоединится к «Команде Путина»
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    Сборная России по художественной гимнастике присоединится к «Команде Путина»

    16:15  4 Ноября 2017
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    Сборная России по художественной гимнастике присоединится к «Команде Путина»

    Москва, 4 ноября. Сборная России по художественной гимнастике намерена вступить в ряды общественного движения Putin Team («Команда Путина»). Об этом сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова.

    Она заявила, что представительницы сборной уже давно разделяют идеи этого общественного движения.

    «Уже давно присоединились, просто названия никакого не дали, но уже 20 лет мы присоединяемся, поем гимн России и половину из этого  — в честь нашей страны, в честь президента, который нашу страну держит на таком высоком уровне»,  — приводит РИА Новости комментарий Винер. 

    Напомним, о создании «Команды Путина» 2 ноября сообщил известный российский хоккеист Александр Овечкин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле инициативу Овечкина «в целом, безусловно, поддерживают». 

    Автор: Федор Веснин
    #путин #художественная гимнастика #команда путина
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