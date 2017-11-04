Путин: Россия — самая многоликая страна в мире

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Москва, 4 ноября. Россия является самой богатой страной в плане этнического разнообразия. Об этом в субботу заявил президент России Владимир Путин, выступая по случаю празднования Дня народного единства.

По его словам, бесценным наследием России является многовековой опыт мирного сосуществования разных народов. Именно сохранение этнического и культурного разнообразия является внутренним стержнем российского народа.

«Другой такой большой многоликой страны, как наша, просто нет. И сохранение разнообразия народов России, их этнической, культурной самобытности имеет для нас ключевое значение, так же как и традиции взаимного доверия, согласия, родства», — отметил глава государства.

Напомним, что День народного единства отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. Именно в этот день (22 октября по юлианскому календарю, 4 ноября — по григорианскому) в 1612 году возглавляемое Мининым и Пожарским народное ополчение освободило Москву от поляков.