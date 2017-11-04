«Хочется быть лучшим»: Бивол рассказал о предстоящем бое в защиту чемпионского пояса WBA

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Москва, 4 ноября. Российский боксер в полутяжелом весе Дмитрий Бивол рассказал о подготовке и целях на первом для спортсмена бое в защиту чемпионского пояса WBA, который пройдет в субботу.

Первому оспорить титул Бивола выпало австралийскому боксеру Тренту Броадхерсту. Несмотря на то, что Броадхерст не самый известный спортсмен в боксерском мире, Бивол не считает его несерьезным противником.

«Трент умеет на ринге практически все, просто не слишком известен публике. Настраиваюсь на этот бой самым серьезным образом. Нельзя допускать недооценку», — сообщил российский боксер в интервью RT.

В Монако состоялась процедура взвешивания. Дмитрий Бивол показал на весах 79,0 кг, его соперник Трент Броадхерст — 79,35 кг. pic.twitter.com/V5YS0O3P8W — Все на бокс (@vsenabox) November 3, 2017

Поединок Бивола и Броадхерста состоится в гламурном, как пишет RT, Монако. Однако для Дмитрия Бивола нет разницы, где боксировать: в Монако, Москве, Лас-Вегасе или Нижнем Тагиле.

«Ринг везде одинаковый. Всегда напротив есть соперник», — подчеркнул он.

На вопрос журналистов о том, какую он ставит перед собой цель в ближайшее время, Бивол ответил, что не стремится превзойти кого-то конкретно, но хочет стать лучшим.

«Просто хочется быть лучшим. Именно с такой мыслью лучшим действительно можно стать. Ты никогда не будешь хорошим боксером, если не задаешься высокой целью. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом», — заявил спортсмен.

Напомним, титульный поединок между Дмитрием Биволом и Трентом Бродхерстом пройдет 4 ноября в 22:30 по московскому времени.