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«Хочется быть лучшим»: Бивол рассказал о предстоящем бое в защиту чемпионского пояса WBA
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    «Хочется быть лучшим»: Бивол рассказал о предстоящем бое в защиту чемпионского пояса WBA

    15:57  4 Ноября 2017
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    «Хочется быть лучшим»: Бивол рассказал о предстоящем бое в защиту чемпионского пояса WBA

    Москва, 4 ноября. Российский боксер в полутяжелом весе Дмитрий Бивол рассказал о подготовке и целях на первом для спортсмена бое в защиту чемпионского пояса WBA, который пройдет в субботу.

    Первому оспорить титул Бивола выпало австралийскому боксеру Тренту Броадхерсту. Несмотря на то, что Броадхерст не самый известный спортсмен в боксерском мире, Бивол не считает его несерьезным противником.

    «Трент умеет на ринге практически все, просто не слишком известен публике. Настраиваюсь на этот бой самым серьезным образом. Нельзя допускать недооценку», — сообщил российский боксер в интервью RT.

    Поединок Бивола и Броадхерста состоится в гламурном, как пишет RT, Монако. Однако для Дмитрия Бивола нет разницы, где боксировать: в Монако, Москве, Лас-Вегасе или Нижнем Тагиле.

    «Ринг везде одинаковый. Всегда напротив есть соперник», — подчеркнул он.

    На вопрос журналистов о том, какую он ставит перед собой цель в ближайшее время, Бивол ответил, что не стремится превзойти кого-то конкретно, но хочет стать лучшим.

    «Просто хочется быть лучшим. Именно с такой мыслью лучшим действительно можно стать. Ты никогда не будешь хорошим боксером, если не задаешься высокой целью. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом», — заявил спортсмен.

    Напомним, титульный поединок между Дмитрием Биволом и Трентом Бродхерстом пройдет 4 ноября в 22:30 по московскому времени.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #бокс #дмитрий бивол #wba
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