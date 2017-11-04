Путин рассказал о составляющих генетического кода россиян

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Москва, 4 ноября. Президент России Владимир Путин назвал заботу о Родине и неприятие любого внешнего давления основой роcсийской государственности и генетическим кодом народа. Об этом он заявил во время торжественного приема в Кремле по случаю Дня народного единства.

«Бережное отношение к родине, забота о ней, верность искренней дружбе и неприятие какого-либо давления извне — это несущие конструкции российской государственности, наш генетический и культурный код», — приводит РИА Новости заявление Путина.

Президент отметил, что каждый народ приносит миру свое уникальное достояние, а в Росcии этим наследием является многовековой опыт мирного сосуществования людей разных национальностей. «Другой такой большой и многоликой страны, как наша, просто нет», — резюмировал Путин.

Отметим, в субботу, 4 ноября, по всей России отмечают День народного единства — один из самых молодых государственных праздников. Он символизирует сплочение народа и способность жителей страны объединиться в трудные времена.