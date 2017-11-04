Против России и Крыма ведется информационно-психологическая война — Ковитиди

В Избранное

Член временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Ольга Ковитиди прокомментировала заявление главы республики Крым Сергея Аксенова, который ранее обвинил Украину в ведении информационной войны против России и полуострова.

«Заявление Главы Республики Сергея Аксенова относительно развязанной информационной войны против Российской Федерации и Республики Крым полностью соответствует выводам временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, членом которой я являюсь. Действительно, Украина <...> через свои информационные источники, соцсети, специально созданный Центр противодействия российской пропаганде, при поддержке украинских спецслужб ведет полномасштабную информационно-психологическую войну, направленную на общественную дестабилизацию в России», — заявила Ковитиди.

По мнению парламентария, западные кураторы Украины могут попытаться «раскачать» Крым и дестабилизировать ситуацию на полуострове. А ангажированные средства массовой информации в этой деятельности будут использоваться как инструмент подрыва доверия к легитимной власти.

«Западные «дирижеры майданов» пытаются на фоне социальных проблем, закономерно возникающих в период перемен, создать протестный электорат, нивелировать позитивные результаты и успехи власти, обнажить проблемы, используя подконтрольные им информационные источники, подорвать авторитет власти, привлечь в качестве «разменной монеты» мирно живущих крымских татар, преследуя одну цель – разжечь огонь гражданской войны в Крыму», — продолжает Ольга Федоровна.

По словам сенатора, Крым, как недавно образовавшийся регион, находится под прицелом США. Она также напомнила, что полуостров рассматривается действующим режимом Киева исключительно как территория, а интересы граждан полностью игнорируются.

«Мы должны понимать, что Крым, молодой субъект РФ, находится под особым «прицелом» западных спецслужб и ястребов Пентагона. Для всех их, включая украинскую власть, Крым – это исключительно географическая территория, имеющая выход к Черному морю, а люди – лишь инструмент в их сверхзадаче – стать еще богаче», — говорит Ковитиди.

В заключение сенатор напомнила, что эффективным противодействием этому виду гибридной войны, системно осуществляемой против русского Крыма и России, является открытость, которую реализует крымская власть, публичная борьба с коррупцией и налаженный доверительный двусторонний диалог власти и гражданского общества.

Крым вошел в состав России в 2014 году, за воссоединение полуострова и РФ проголосовало подавляющее большинство крымчан.