ДТП с миллионом жертв: грузовик с пчелами разбился в США по дороге с пасеки

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Оберн (США), 4 ноября. Не менее миллиона пчел погибли в США, когда перевозивший насекомых грузовик врезался в насыпь возле дороги. Инцидент произошел в городе Оберн, расположенном к северу от столицы штата Калифорния — Сакраменто.

Сам водитель был доставлен в больницу с незначительными травмами, а вот его «пассажиры» погибли. По словам пчеловода Натана Смита, пчел везли из Монтаны в калифорнийскую Центральную долину для опыления миндальных деревьев.

Авария произошла поздно ночью, во время дождя. Сбежавшие пчелы могли стать настоящим бедствием для местных жителей, поэтому единственным выходом стало убить их, распылив мыльную воду. Гибель пчел обошлась пасеке в 1-2 млн долларов.

«Пчелы были повсюду, но они не роились, поскольку стояла ночь, и было холодно. Если бы такое произошло в теплый день, последствия были бы гораздо серьезнее», — рассказал Fox 40 сержант полиции Оберна Такер Хуэй.