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ДТП с миллионом жертв: грузовик с пчелами разбился в США по дороге с пасеки
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    ДТП с миллионом жертв: грузовик с пчелами разбился в США по дороге с пасеки

    15:21  4 Ноября 2017
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    ДТП с миллионом жертв: грузовик с пчелами разбился в США по дороге с пасеки

    Оберн (США), 4 ноября. Не менее миллиона пчел погибли в США, когда перевозивший насекомых грузовик врезался в насыпь возле дороги. Инцидент произошел в городе Оберн, расположенном к северу от столицы штата Калифорния — Сакраменто.

    Сам водитель был доставлен в больницу с незначительными травмами, а вот его «пассажиры» погибли. По словам пчеловода Натана Смита, пчел везли из Монтаны в калифорнийскую Центральную долину для опыления миндальных деревьев.

    ДТП с миллионом жертв: грузовик с пчелами разбился в США по дороге с пасеки

    Авария произошла поздно ночью, во время дождя. Сбежавшие пчелы могли стать настоящим бедствием для местных жителей, поэтому единственным выходом стало убить их, распылив мыльную воду. Гибель пчел обошлась пасеке в 1-2 млн долларов.

    «Пчелы были повсюду, но они не роились, поскольку стояла ночь, и было холодно.  Если бы такое произошло в теплый день, последствия были бы гораздо серьезнее», — рассказал Fox 40 сержант полиции Оберна Такер Хуэй.

     

    Автор: Геннадий Плющев
    #сша #дтп #калифорния #пчелы #оберн
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