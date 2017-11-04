Маршрутка задавила двух человек на остановке в Киеве

В Избранное

Киев, 4 ноября. Два человека погибли на остановке в Киеве из-за наезда маршрутки.

По данным украинских СМИ, инцидент произошел в районе Оболонь на улице Героев Днепра. Троллейбус остановился во втором ряду для высадки пассажиров, в которых и влетел микроавтобус, двигавшийся по крайней правой полосе.

В результате ДТП женщина погибла на месте, мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Третьему пострадавшему оказали помощь на месте.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента.