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Политика
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Украина
Маршрутка задавила двух человек на остановке в Киеве
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    Маршрутка задавила двух человек на остановке в Киеве

    15:35  4 Ноября 2017
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    Маршрутка задавила двух человек на остановке в Киеве

    Киев, 4 ноября. Два человека погибли на остановке в Киеве из-за наезда маршрутки.

    По данным украинских СМИ, инцидент произошел в районе Оболонь на улице Героев Днепра. Троллейбус остановился во втором ряду для высадки пассажиров, в которых и влетел микроавтобус, двигавшийся по крайней правой полосе.

    В результате ДТП женщина погибла на месте, мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Третьему пострадавшему оказали помощь на месте.

    Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента.

    Автор: Юлия Кошкина
    #киев #дтп #погибшие #маршрутка
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