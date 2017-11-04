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Технологии
Lamborghini показала первое изображение нового спорткара
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    Lamborghini показала первое изображение нового спорткара

    15:30  4 Ноября 2017
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    Lamborghini показала первое изображение нового спорткара

    Москва, 4 ноября. В социальных сетях появилась первая фотография нового автомобиля от компании Lamborghini. Изображение «суперкара будущего» было опубликовано в микроблоге Lamborghini в Twitter.

    Никакой конкретной информации о новом автомобиле в компании пока не предоставили, однако заявили, что официально презентуют суперкар 6 ноября. Кроме того, известно, что «машину будущего» итальянская компания разрабатывала совместно с Массачусетским технологическим институтом.

    Напомним, ранее в Lamborghini сообщили о начале сотрудничества с университетом в области создания спортивного автомобиля третьего тысячелетия.

    Автор: Федор Веснин
    #lamborghini #суперкар #новинка
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