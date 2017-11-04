Lamborghini показала первое изображение нового спорткара

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Москва, 4 ноября. В социальных сетях появилась первая фотография нового автомобиля от компании Lamborghini. Изображение «суперкара будущего» было опубликовано в микроблоге Lamborghini в Twitter.

Никакой конкретной информации о новом автомобиле в компании пока не предоставили, однако заявили, что официально презентуют суперкар 6 ноября. Кроме того, известно, что «машину будущего» итальянская компания разрабатывала совместно с Массачусетским технологическим институтом.

Напомним, ранее в Lamborghini сообщили о начале сотрудничества с университетом в области создания спортивного автомобиля третьего тысячелетия.