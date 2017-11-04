«Русский марш» проходит на двух площадках в Москве

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Москва, 4 ноября. Мэрия Москвы согласовала проведение шествия «Русский марш» и сопутствующих митингов 4 ноября на двух площадках.

Как сообщил РИА Новости организатор мероприятия Иван Белецкий, заявку подал оргкомитет «Партии националистов», заявленное число участников акции — до 10 тысяч человек. Согласованные городом площадки — около станции метро «Октябрьское поле» и на улице Перерва в Люблино.

В настоящее время началось около станции метро «Октябрьское поле».

«Русский марш» традиционно проводится 4 ноября, не обходится без эксцессов. Так, в 2014 году по итогам марша было возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти и вражды.

Тем временем во всех городах России проходят мероприятия и митинги в рамках празднования Дня народного единства.