Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Ракетоносцы ВКС РФ ударили по складам боеприпасов ИГ в Сирии
Весь мир
Трамп посетил мемориал в Перл-Харборе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трамп посетил мемориал в Перл-Харборе

    15:14  4 Ноября 2017
    36

    Трамп посетил мемориал в Перл-Харборе

    Москва, 4 ноября. Американский президент Дональд Трамп посетил мемориал в Перл-Харборе на Гавайях, где японская авиация в 1941 году нанесла сокрушительный удар по военной базе США. 

    «Спасибо нашей великой армии, ветеранам и тихоокеанскому командованию. Помним Перл-Харбор. Помним линкор «Аризона». День, который я никогда не забуду», — написал Трамп в Twitter.

    Также американский президент поделился видео о своей поездке на Гавайи и посещении мемориала. В поездке на острова Трампа сопровождает первая леди США Меланья, которая поблагодарила Гавайи за теплый прием, сообщает RT.

    Трамп посетил мемориал в Перл-Харборе

    Напомним, в конце ноября 1941 года ударное соединение японского императорского флота нанесло неожиданный удар по военной базе США в гавани Перл-Харбор. В результате тщательно спланированного нападения было потоплено 4 линкора и 2 эсминца США, множество кораблей получили повреждения. Потери американской авиации составили 188 самолетов уничтоженными, еще 159 были тяжело повреждены. Кроме того,  американцы потеряли 2403 человек убитыми.

    Автор: Федор Веснин
    #трамп #мемориал #перл-харбор
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Остов вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у Шпицбергена, подняли на поверхность

        Остов вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у Шпицбергена, подняли на поверхность

        13:16   4 Ноября 2017
        406
        Волкер назвал дату новой встречи с Сурковым

        Волкер назвал дату новой встречи с Сурковым

        10:10   4 Ноября 2017
        361
        В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

        В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

        6:50   4 Ноября 2017
        2926
        Путин в День народного единства вручит государственные награды в Москве

        Путин в День народного единства вручит государственные награды в Москве

        2:00   4 Ноября 2017
        111