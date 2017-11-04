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Москва, 4 ноября. Американский президент Дональд Трамп посетил мемориал в Перл-Харборе на Гавайях, где японская авиация в 1941 году нанесла сокрушительный удар по военной базе США.

«Спасибо нашей великой армии, ветеранам и тихоокеанскому командованию. Помним Перл-Харбор. Помним линкор «Аризона». День, который я никогда не забуду», — написал Трамп в Twitter.

Thank you to our GREAT Military/Veterans and @PacificCommand.



Remember #PearlHarbor. Remember the @USSArizona!



A day I’ll never forget. pic.twitter.com/CMkB0kTkSc — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2017

Также американский президент поделился видео о своей поездке на Гавайи и посещении мемориала. В поездке на острова Трампа сопровождает первая леди США Меланья, которая поблагодарила Гавайи за теплый прием, сообщает RT.

Напомним, в конце ноября 1941 года ударное соединение японского императорского флота нанесло неожиданный удар по военной базе США в гавани Перл-Харбор. В результате тщательно спланированного нападения было потоплено 4 линкора и 2 эсминца США, множество кораблей получили повреждения. Потери американской авиации составили 188 самолетов уничтоженными, еще 159 были тяжело повреждены. Кроме того, американцы потеряли 2403 человек убитыми.