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Heart Of Russia: историю Дня народного единства представили в виде компьютерной игры
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    Heart Of Russia: историю Дня народного единства представили в виде компьютерной игры

    17:08  4 Ноября 2017  /обновлено: 17:19  04 Ноября 2017
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    Heart Of Russia: Дню народного единства посвятили компьютерную игру

    Санкт-Петербург, 4 ноября. В субботу, 4 ноября жители России отмечают День народного единства — праздник, который напоминает о героических страницах истории государства. По случаю этого события YouTube-канал «Это Россия, детка» представил трейлер к стратегической игре под названием Heart Of Russia.

    По словам разработчиков, игра представляет собой динамичную карточную стратегию. 

    «Смотри и узнаешь как и зачем появился День народного единства. Отдохни в эти праздники, чтобы быть готовыми к новым победам и свершениям!», — призывают авторы видео.

    Судя по описанию, действия игры развиваются в 1611 году — во время смуты и раздробленности, когда князья и бояре враждуют, а самозванцы пытаются занять трон. Играя в игру, можно вспомнить школьный курс истории. Так, например, упоминается Лжедмитрий I, польский король Сигизмунд III, который требует захватить Москву, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, возглавившие ополчение, гетман великий литовский Ян Кароль Ходкевич. В процессе игрок узнает, как именно 4 ноября стал Днем народного единства.

    Разработчики указывают на то, что праздник, который сегодня отмечают во всех регионах страны — от Калининграда до Владивостока — имеет под собой исторический фундамент, и вправе носит статус государственного.

    Напомним, что День народного единства отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. Именно в этот день (22 октября по юлианскому календарю, 4 ноября — по григорианскому) в 1612 году возглавляемое Мининым и Пожарским народное ополчение освободило Москву от поляков.

    Автор: Тимур Румянцев
    #день народного единства
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