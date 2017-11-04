Heart Of Russia: историю Дня народного единства представили в виде компьютерной игры

В Избранное

Санкт-Петербург, 4 ноября. В субботу, 4 ноября жители России отмечают День народного единства — праздник, который напоминает о героических страницах истории государства. По случаю этого события YouTube-канал «Это Россия, детка» представил трейлер к стратегической игре под названием Heart Of Russia.

По словам разработчиков, игра представляет собой динамичную карточную стратегию.

«Смотри и узнаешь как и зачем появился День народного единства. Отдохни в эти праздники, чтобы быть готовыми к новым победам и свершениям!», — призывают авторы видео.

Судя по описанию, действия игры развиваются в 1611 году — во время смуты и раздробленности, когда князья и бояре враждуют, а самозванцы пытаются занять трон. Играя в игру, можно вспомнить школьный курс истории. Так, например, упоминается Лжедмитрий I, польский король Сигизмунд III, который требует захватить Москву, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, возглавившие ополчение, гетман великий литовский Ян Кароль Ходкевич. В процессе игрок узнает, как именно 4 ноября стал Днем народного единства.

Разработчики указывают на то, что праздник, который сегодня отмечают во всех регионах страны — от Калининграда до Владивостока — имеет под собой исторический фундамент, и вправе носит статус государственного.

Напомним, что День народного единства отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. Именно в этот день (22 октября по юлианскому календарю, 4 ноября — по григорианскому) в 1612 году возглавляемое Мининым и Пожарским народное ополчение освободило Москву от поляков.