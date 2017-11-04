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Сирия новости 4 ноября 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю, в Хомсе ликвидирован командир ССА
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    Сирия новости 4 ноября 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю, в Хомсе ликвидирован командир ССА

    16:30  4 Ноября 2017
    963

    Сирия новости 4 ноября 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю, в Хомсе ликвидирован командир ССА

    Сирия, 4 ноября. САА при поддержке ВКС РФ продвигается к Абу Кемалю, в Хомсе ликвидирован командир ССА, в районе Аль-Каима при взрыве мины ИГ1 погиб полковник иракской армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Тахрир аш-Шам» в Алеппо и Хаме, обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят ССА в Хомсе, при поддержке ВКС РФ продвигаются к Абу Кемалю, наступают по позиции «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

    «Исламское государство»: предпринимает попытки атаковать САА в Дейр эз-Зоре.

    «Тахрир аш-Шам»: несет потери в Хаме, ведет бои с САА в Алеппо.

    Сирийская свободная армия (ССА): потеряла командира на севере Хомса.

    Сирия новости 4 ноября 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю, в Хомсе ликвидирован командир ССА

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 4 ноября 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю, в Хомсе ликвидирован командир ССА

    ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1, в районе деревни Рамла на юге провинции Алеппо.  Об этом сообщает военный источник на странице в Facebook (@Syrian.RMP).

    Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) отбила у «Тахрир аш-Шам» стратегически важный город Аль-Рашидия. Столкновения между правительственными силами и радикальными исламистами на юге региона продолжаются. Местные источники сообщают, что армия САР зачищает от боевиков «Джебхат ан-Нусры» районы Ас-Сафир и Аль-Хосс.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 4 ноября 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю, в Хомсе ликвидирован командир ССА

    На севере Хомса продолжаются бои между Сирийской свободной армией (ССА) и правительственными войсками. Один из источников пишет в своем Twitter-аккаунте (@SyrianNews2), что в боях на фронте Закбо был ликвидирован командир «свободной армии».

    Ранее сообщалось, что под эгидой поддерживаемой США Сирийской свободной армией (ССА) в Хомсе шесть антиправительственных формирований объединились в вооруженный альянс под названием «Джейш Хомс».

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 4 ноября 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю, в Хомсе ликвидирован командир ССА

    Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ продолжает продвигаться к городу Абу Кемаль, расположенному на сирийско-иракской границе. Один из источников в социальной сети Twitter (@Ios1325) пишет, что на трассе, ведущей к стратегическому населенному пункту от станции Т-2, произошло столкновение между правительственными войсками и радикалами ИГИЛ1. При поддержке российской авиации солдаты армии САР отбили атаку исламистов.

    Ранее сообщалось, что ИГ напало на бригаду САА недалеко от Меядина. В результате столкновения «Исламское государство» потеряло несколько единиц военной техники, а также более 10 боевиков.  

    Провинция Хама

    Сирия новости 4 ноября 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю, в Хомсе ликвидирован командир ССА

    ВКС РФ продолжают наносить удары по укрепрайонам боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе поселения Ар-Рахаджан, передает военный Telegram-канал (@NRVR11). Также российская авиация атаковала зоны дислокации радикалов в окрестностях населенного пункта Умм Миял.

    Сирийская арабская армия (САА) наступает на позиции террористов «Джебхат ан-Нусры» в районе Абу Дали, пишет источник в Telegram (@NRVR11). С воздуха правительственные войска поддерживают летчики ВКС РФ. Автор публикации отмечает, что в результате авианалета российских ВКС боевики несут потери в технике и живой силе.

    Ирак

    Сирия новости 4 ноября 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю, в Хомсе ликвидирован командир ССА

    В провинции Анбар сдетонировало самодельное взрывное устройство, заложенное террористами ИГИЛ на шоссе недалеко от Аль-Каима. Alsumaria News сообщает, что в результате инцидента погиб полковник иракской армии Махер Тауфик, также ранено четверо военнослужащих, сопровождавших его.

    Иракская армия провела спецоперацию против террористов «Исламского государства»1 в районе между населенным пунктом Ар-Ратба и границей провинции Карбала, передает Alsumaria News. По данным информационного агентства, в ходе зачистки этих территорий провинции Анбар было уничтожено 15 ячеек ИГИЛ и 10 штабов террористической организации.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #хама #вкс рф #игил #исламское государство #ирак #саа #дейр-эз-зор #сса #хомс #аль-каим
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    Сирия новости 4 ноября 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю, в Хомсе ликвидирован командир ССА
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