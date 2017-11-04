Украинцы открывают глаза: в СФ сочли провальной «информационную войну» Киева против Крыма

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Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о ведении Украиной информационной войны против России и полуострова при поддержке Запада, об этом политик написал в своем Facebook.

«Не секрет, что против России и Крыма развязана масштабная информационная война. Этим занимаются как спецслужбы, так и государственные структуры Украины и некоторых западных стран», — констатировал Аксенов.

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, как крымчане относятся к негативным публикациям о полуострове в украинских СМИ.

«Честно говоря, мы и раньше не очень доверяли средствам массовой информации Украины, даже тогда, когда полуостров был частью Украины. Существует расхожее мнение, что СМИ оказывают зомбирующее воздействие, но у украинских СМИ ничего не получалось. В принципе, к публикациям украинских газет и сюжетам телеканалов население относилось с большой доли иронии и скепсиса, поскольку доверия к ним не было. Если мы говорим про настоящее время, то доверия эти публикации не вызывают тем более. Мы сравниваем изложенные в публикациях факты с реальным положением дел в Крыму; все эти публикации носят негативный характер. Прессой совершенно игнорируются те факты, что в Крыму строятся дороги, сохраняется стабильный турпоток, не говорится о том, что успешно решаются социальные вопросы, никто не напишет о зарплате учителей и врачей», — рассуждает парламентарий.

По словам Цекова, украинские средства массовой информации преимущественно смакуют негативные события. Также он напомнил, что в ряде случаев зарубежные СМИ преподносят читателям и зрителям откровенно недостоверную информацию.

«Доверие со стороны крымчан к ним нулевое. Понятно, что эти публикации рассчитаны не на крымчан, они рассчитаны на прежде всего на граждан Украины и представителей других государств. В этом плане, почва, как говорится, благодатная. Хотя, мне кажется, граждане Украины в последнее время тоже начали постепенно открывать глаза на происходящее», — продолжает Сергей Цеков.

Сенатор напомнил, что количество граждан Украины, которые приезжают в Крым на отдых, постоянно увеличивается. После того, как отдыхающие видят реальную ситуацию в республике, они понимают, что информация, которую распространяют украинские СМИ, неправдоподобна.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. За воссоединение проголосовало подавляющее большинство крымчан.