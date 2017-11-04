Путин назвал главные качества человека будущего

В Избранное

Москва, 4 ноября. Президент России Владимир Путин посетил выставку в Манеже, где принял участие в создании образа человека будущего, выбрав для него такие черты, как любовь, доброта и милосердие.

Интерактивный проект по созданию человека будущего представлен в Манеже в рамках выставки «Россия, устремленная в будущее», пишет РИА Новости. Гости выставки выбирают на экране три качества, которые считают самыми нужными и важными. Среди представленных вариантов – вера, семья, мужество, высокий профессионализм и другие. Полученные данные от каждого, кто принял участие в проекте, поступают в компьютер, который потом должен подвести итоги «голосования».

Президент России из всех представленных вариантов выбрал любовь, доброту и милосердие.

Также в рамках выставки Владимир Путин посетил зал, посвященный вызовам современности и прогнозам ближайшего будущего. Кроме того, президент познакомился с российскими проектами в области экологии, цель которых – поддержка баланса человека и природы. В микроскоп президент разглядел процесс разложения мусора.

Выставку в Манеже Владимир Путин посетил вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, героями труда, а также представителями религиозных общин России, которые ранее, как сообщало интернет-издание «Газета.ру», приняли участие в возложении цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в честь Дня народного единства.