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Общество
Путин назвал главные качества человека будущего
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    Путин назвал главные качества человека будущего

    15:10  4 Ноября 2017
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    Путин назвал главные качества человека будущего

    Москва, 4 ноября. Президент России Владимир Путин посетил выставку в Манеже, где принял участие в создании образа человека будущего, выбрав для него такие черты, как любовь, доброта и милосердие.

    Интерактивный проект по созданию человека будущего представлен в Манеже в рамках выставки «Россия, устремленная в будущее», пишет РИА Новости. Гости выставки выбирают на экране три качества, которые считают самыми нужными и важными. Среди представленных вариантов – вера, семья, мужество, высокий профессионализм и другие. Полученные данные от каждого, кто принял участие в проекте, поступают в компьютер, который потом должен подвести итоги «голосования».

    Президент России из всех представленных вариантов выбрал любовь, доброту и милосердие.

    Также в рамках выставки Владимир Путин посетил зал, посвященный вызовам современности и прогнозам ближайшего будущего. Кроме того, президент познакомился с российскими проектами в области экологии, цель которых – поддержка баланса человека и природы. В микроскоп президент разглядел процесс разложения мусора.

    Выставку в Манеже Владимир Путин посетил вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, героями труда, а также представителями религиозных общин России, которые ранее, как сообщало интернет-издание «Газета.ру», приняли участие в возложении цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в честь Дня народного единства.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #выставка #манеж #человек будущего
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